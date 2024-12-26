Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олексій Гетьман, зауваживши, що наразі Україна використовує винищувачі F-16 як один із засобів ППО. Є сподівання, що Mirage вже застосовуватимуть на лінії фронту. Хоча тут є свої нюанси.

До теми Україна скоро отримає французькі Mirage 2000: у чому їхня перевага над F-16

Як Mirage допоможуть Україні

Як наголосив Гетьман, є сподівання, що Україна використовуватиме винищувачі Mirage поблизу лінії фронту для знищення ворожих літаків. Однак все впирається в те, які саме ракети "повітря-повітря" отримає наша держава.

Для цього "Міражі" мають бути на великій висоті, тому можуть бути вразливими до ППО росіян. Але спроби будуть. Але як їх збираються використовувати на лінії фронту, якщо F-16 не перебувають на лінії фронту? Чим "Міражі" кращі в цьому контексті,

– зазначив Гетьман.

Не варто відкидати варіант, що Україна також використовуватиме ці винищувачі для посилення власної ППО. Окрім того, відомо, що з винищувачів Mirage можна запускати крилаті ракети Storm Shadow.

Додамо, у Франції закінчилося навчання українських пілотів та наземного персоналу на літаках Mirage 2000-5F. Воно тривало 6 місяців.