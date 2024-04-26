"Дорогая игрушка": в Воздушных силах рассказали о Су-57, который Россия использовала для обстрела
Россияне 25 апреля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Для атаки оккупанты использовали свой новейший истребитель Су-57, который является ценным для них.
Россия чрезвычайно редко применяет истребитель Су-57 для атак и прячет его от украинских систем ПВО. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Система ПВО может поразить самолет
По его словам, россияне пытаются держать этот самолет на соответствующем расстоянии и "берегут" его.
Самолет Су-57 россияне уже ранее использовали, однако стараются его держать на большом расстоянии, поскольку он может быть поражен нашей ПВО. А это достаточно дорогая и своеобразная для них "погремушка", которую они берегут. Это для них дорогая и своеобразная игрушка,
– объяснил Евлаш.
Предыдущие применения
Несмотря на определенную осторожность, россияне ранее использовали истребитель, в частности во время последнего комбинированного удара по Украине. 11 апреля россияне выпустили по меньшей мере 12 ракет типа Х-50/69, носителем которых является Су-57.
Эти ракеты достаточно сложно отличить в воздухе, поскольку они достаточно приближены по своим тактико-техническим характеристикам и их сложно определить до того, как они окажутся в руках экспертов,
– добавил представитель Воздушных сил.
Россияне обстреливают Украину: последние новости
- 26 апреля вражеские войска атаковали Сумы двумя управляемыми авиационными бомбами. Оккупанты ударили по промышленному объекту. В Сумской ОГА заявили, что на месте работают все необходимые службы, а последствия атаки уточняют.
- Утром 26 апреля россияне запустили управляемые авиационные бомбы по Дергачах, что на Харьковщине. Ранения получили трое детей – 4, 5 и 16 лет, а также 52-летняя женщина. К счастью, им помогли на месте, госпитализация не понадобилась.
- Также враги 25 апреля ударили по Балаклее Изюмского района Харьковской области. По данным ОВА, есть попадание возле железнодорожного вокзала. Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество раненых возросло до 13 человек.