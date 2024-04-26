"Дорогая игрушка": в Воздушных силах рассказали о Су-57, который Россия использовала для обстрела

Россияне 25 апреля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Для атаки оккупанты использовали свой новейший истребитель Су-57, который является ценным для них.

Россия чрезвычайно редко применяет истребитель Су-57 для атак и прячет его от украинских систем ПВО. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Система ПВО может поразить самолет

По его словам, россияне пытаются держать этот самолет на соответствующем расстоянии и "берегут" его.

Самолет Су-57 россияне уже ранее использовали, однако стараются его держать на большом расстоянии, поскольку он может быть поражен нашей ПВО. А это достаточно дорогая и своеобразная для них "погремушка", которую они берегут. Это для них дорогая и своеобразная игрушка,

– объяснил Евлаш.

Предыдущие применения

Несмотря на определенную осторожность, россияне ранее использовали истребитель, в частности во время последнего комбинированного удара по Украине. 11 апреля россияне выпустили по меньшей мере 12 ракет типа Х-50/69, носителем которых является Су-57.

Эти ракеты достаточно сложно отличить в воздухе, поскольку они достаточно приближены по своим тактико-техническим характеристикам и их сложно определить до того, как они окажутся в руках экспертов,

– добавил представитель Воздушных сил.

Россияне обстреливают Украину: последние новости

26 апреля вражеские войска атаковали Сумы двумя управляемыми авиационными бомбами. Оккупанты ударили по промышленному объекту. В Сумской ОГА заявили, что на месте работают все необходимые службы, а последствия атаки уточняют.

Утром 26 апреля россияне запустили управляемые авиационные бомбы по Дергачах, что на Харьковщине. Ранения получили трое детей – 4, 5 и 16 лет, а также 52-летняя женщина. К счастью, им помогли на месте, госпитализация не понадобилась.

Также враги 25 апреля ударили по Балаклее Изюмского района Харьковской области. По данным ОВА, есть попадание возле железнодорожного вокзала. Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество раненых возросло до 13 человек.