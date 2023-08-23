"С F-16 съедим врага на завтрак": понимают ли оккупанты, что будет после передачи ВСУ истребителей

Известно, что Украина получит по меньшей мере 61 истребитель F-16 от Нидерландов и Дании. Эти "птички" создадут страшные проблемы для оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Арти Грин, отметив, что информация о передаче Украине истребителей F-16, вероятно, никак не повлияет на гражданских россиян. А вот солдаты и офицеры оккупантов осознают угрозу от этих самолетов.

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F-16 приблизят победу Украины

Как подчеркнул Грин, российские военные отдают себе отчет, что передача таких самолетов создаст для них значительное количество проблем. Их перспективы буквально падают до нуля.

Генералы и офицеры осознают, что после того, как ВСУ получат такие инструменты, перспективы оккупантов падают ниже нуля. С этим инструментом украинская армия весной просто съест на завтрак россиян,

– утверждает военный.

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Если оккупанты не потерпят стратегического поражения за летне-осенний период, то зимой им станет еще труднее. Появление американских истребителей F-16 существенно усилит наступательные возможности украинских военных.

F-16 для Украины: коротко