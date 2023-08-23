Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Арті Грін, зауваживши, що інформація про передачу Україні винищувачів F-16, ймовірно, ніяк не вплине на цивільних росіян. А-от солдати та офіцери окупантів усвідомлюють загрозу від цих літаків.

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F-16 наблизять перемогу України

Як наголосив Грін, російські військові усвідомлюють, що передача таких літаків створить для них значну кількість проблем. Їхні перспективи буквально падають до самого нуля.

Генерали та офіцери усвідомлюють, що після того, як ЗСУ отримають такі інструменти, перспективи окупантів падають нижче за нуль. З цим інструментом українська армія весною просто з'їсть на сніданок росіян,

– стверджує військовий.

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Якщо окупанти не зазнають стратегічної поразки зі літньо-осінній період, то взимку їм стане ще важче. Поява американських винищувачів F-16 суттєво посилить наступальні можливості українських військових.

F-16 для України: коротко