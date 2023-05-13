Зеленского на пути в Италию сопровождали истребители: потрясающее видео

13 мая президент Украины прибыл в Италию. Такой визит состоялся в первый раз с начала полномасштабной войны.

Владимир Зеленский в Риме встретился с итальянским лидером Серджо Маттареллой и планирует визит к Папе Римскому. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

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Президента на пути сопровождали истребители

Никифоров в инстаграмме опубликовал поразительное видео. Самолет украинского лидера летел в сопровождении истребителей Eurofighter "Тайфун".

Таким образом, итальянские ВВС приветствовали Зеленского в своей стране.

Зеленского сопровождали истребители: смотрите видео

К слову, государственное телевидение Италии сообщило, что по прибытии президента в небе Рима была запрещена для полетов зона, а вооруженную полицию стратегически разместили на высоких зданиях.

Вскоре глава Офиса Президента Андрей Ермак раскрыл детали встречи украинского и итальянского лидеров. Зеленский с Маттареллой говорили о войне и важности победы Украины. Также большое внимание уделили вопросу похищения Россией украинских детей. Политики понимают, что это необходимо остановить, вернуть детей домой и наказать россиян.

Поездки Зеленского: что известно