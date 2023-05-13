Зеленского на пути в Италию сопровождали истребители: потрясающее видео

13 мая 2023, 14:43
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13 мая президент Украины прибыл в Италию. Такой визит состоялся в первый раз с начала полномасштабной войны.

Владимир Зеленский в Риме встретился с итальянским лидером Серджо Маттареллой и планирует визит к Папе Римскому. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

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Президента на пути сопровождали истребители

Никифоров в инстаграмме опубликовал поразительное видео. Самолет украинского лидера летел в сопровождении истребителей Eurofighter "Тайфун".

Таким образом, итальянские ВВС приветствовали Зеленского в своей стране.

Зеленского сопровождали истребители: смотрите видео

К слову, государственное телевидение Италии сообщило, что по прибытии президента в небе Рима была запрещена для полетов зона, а вооруженную полицию стратегически разместили на высоких зданиях.

Вскоре глава Офиса Президента Андрей Ермак раскрыл детали встречи украинского и итальянского лидеров. Зеленский с Маттареллой говорили о войне и важности победы Украины. Также большое внимание уделили вопросу похищения Россией украинских детей. Политики понимают, что это необходимо остановить, вернуть детей домой и наказать россиян.

Поездки Зеленского: что известно

  • Следует упомянуть, что в начале мая глава нашего государства был в Финляндии на встрече с лидерами Северной Европы. Собственно тогда встретился украинский президент с финским коллегой Саули Нииностио, а также впоследствии с премьерами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.
  • Одной из главных тем поездки было вступление Украины в Североатлантический альянс. Кроме того, высокопоставленные чиновники обсудили развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и инициативу Киева по справедливому миру.
  • Уже на следующий день, 4 мая, Зеленский прибыл в Нидерланды. Он выступил в парламенте и в Международном уголовном суде, отметив преступления России.
  • К вечеру украинский президент встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром. Это уже назвали историческим событием
  • Через несколько дней после этого издание Bild написало, что Зеленский в мае может приехать еще и в Германию. Вероятно там он встретится и проведет разговор с канцлером Олафом Шольцом.

Автор: Анна Романюк