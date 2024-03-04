Европа учитывает ошибки: о чем сигнализирует вывод итальянской SAMP/T из Словакии

Италия выведет из Словакии систему ПВО SAMP/T, которую предоставляла ей в аренду. Но сейчас европейские лидеры активно размышляют над тем, какие ресурсы они могут мобилизовать для того, чтобы помочь Украине. Это происходит на фоне кризиса в Конгрессе США.

Об этом 24 Каналу заявил руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что Италия осознает, что ПВО необходимо передавать именно украинскому государству. Мол, Европа понимает, что она должна защищать себя именно в Украине. К слову, премьер Словакии заявил, что в результате решения Италии под угрозой будут стратегические объекты страны.

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"Для них сейчас важнее действительно передать Украине больше вооружения. И они даже ведут речь о том, чтобы направить сюда военный контингент для того, чтобы сдержать российскую агрессию далеко от своих границ", – сказал Клочок.

Союз после войны

Сейчас в Европе говорится о создании определенного оборонного союза параллельному НАТО или в его структуре. Туда может войти и Украина. О такой инициативе говорили еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Однако в организации такого блока есть серьезная проблема.

"Это логистика, это и подписание соответствующего устава по которому может действовать такой союз. Это, вероятнее всего, история мирного времени к которой стоит возвращаться после того, как завершится война", – добавил руководитель аналитического центра "Вежа".

Работа над ошибками

Европейские политики учитывают ошибки, которые допустили их предшественники во времена Второй мировой войны. Тогда не было понимания угроз, которые существовали. Поэтому страны не создавали соответствующие союзы.

Еще в конце XIX века говорилось о создании Балто-Черноморского союза перед Первой мировой войной. Он должен был бы оберегать страны Балтии и Восточной Европы от возможной российской имперской угрозы и от угрозы со стороны Германии. Тогда этого не сделали. Впрочем, вопрос до сих пор актуален.

Сейчас, убежден Валерий Клочок, можно говорить о создании такого союза. Однако это довольно сложно, чтобы не создать руководящие военные структуры, которые будут параллельны Североатлантическому альянсу.

Именно в его рамках сейчас происходит мобилизация всех ресурсов в Европе. Поэтому система ПВО, которую сейчас изымают в Словакии, – это как раз мобилизация всех ресурсов,

– считает руководитель аналитического центра "Вежа".

Европейские страны поддерживают Украину оружием