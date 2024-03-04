Про це 24 Каналу заявив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Італія усвідомлює, що ППО необхідно передавати саме українській державі. Мовляв, Європа розуміє, що вона має боронити себе саме в Україні. До слова, прем'єр Словаччини заявив, що унаслідок рішення Італії під загрозою будуть стратегічні об'єкти країни.

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"Для них зараз важливіше дійсно передати Україні більше озброєння. І вони навіть ведуть мову про те, щоб направити сюди військовий контингент для того, щоб стримати російську агресію далеко від своїх кордонів", – сказав Клочок.

Союз після війни

Нині у Європі мовиться про створення певного оборонного союзу паралельному НАТО або у його структурі. Туди може увійти й Україна. Про таку ініціативу говорили ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак в організації такого блоку є серйозна проблема.

"Це є логістика, це і підписання відповідного статуту за яким може діяти такий союз. Це, найімовірніше, історія мирного часу до якої варто буде повертатися після того, як завершиться війна", – додав керівник аналітичного центру "Вежа".

Робота над помилками

Європейські політики враховують помилки, яких допустилися їхні попередники у часи Другої світової війни. Тоді не було розуміння загроз, які існували. Тож країни не створювали відповідні союзи.

Ще наприкінці XIX століття мовилося про створення Балто-Чорноморського союзу перед Першою світовою війною. Він мав би оберігати країни Балтії та Східної Європи від можливої російської імперської загрози та від загрози з боку Німеччини. Тоді цього не зробили. Утім питання досі актуальне.

Нині, переконаний Валерій Клочок, можна говорити про створення такого союзу. Однак це доволі складно, аби не створити керівні військові структури, які будуть паралельні Північноатлантичному альянсу.

Саме у його межах зараз відбувається мобілізація усіх ресурсів у Європі. Тому система ППО, яку зараз вилучають в Словаччині, – це якраз мобілізація усіх ресурсів,

– вважає керівник аналітичного центру "Вежа".

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