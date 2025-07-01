Новые разработки и награды: каким был июнь для 24 Канала

Первый месяц лета начался со сверхважной операции СБУ "Паутина", впоследствии был частичный подрыв Крымского моста, Израиль атаковал Иран, а страна-агрессор Россия увеличила количество атак БпЛА по Украине. Во все эти моменты мы были рядом с вами.

Наша редакция продолжала информировать о главном – оперативно, лаконично и на всех популярных платформах. Благодарны за то, что вас становится все больше. Рассказываем об этом росте в материале 24 Канала.

Ранее Что читали украинцы в мае: итоги месяца от редакции сайта 24 Канала

Более 500 тысяч подписчиков в TikTok

TikTok-аккаунт 24 Канала пересек отметку в 500 тысяч подписчиков. За время существования мы неоднократно меняли подход к контенту, экспериментировали с форматами, темами и подачей, чтобы адаптировать новости к потребностям аудитории. Сегодня на канале – горячие новости, скандалы, аналитика и немного юмора. А также самый динамичный монтаж в украинском тиктоке.

Мы продолжаем развивать это направление, чтобы сложные темы оставались доступными и понятными. Подписывайтесь, чтобы узнавать о главном первыми!

Месяц наград

Июнь принес не только прирост аудитории, но и важные профессиональные награды для нашей команды.

Журналиста 24 Канала Ивана Магуряка отметили грамотой Верховной Рады Украины "За заслуги перед Украинским народом". Иван посвятил награду своему другу и учителю Ивану Макару, который погиб на войне, и подчеркнул, что это общая заслуга всей команды.

По случаю Дня журналиста ведущую 24 Канала Анастасию Дехтяренко (Норицыну) наградили Орденом "За заслуги" III степени. Награду за вклад в журналистику и освещение событий полномасштабного вторжения России в Украину вручил Президент Украины Владимир Зеленский.

Также 24 Канал подтвердил позиции лидера среди общенациональных новостных телеканалов Украины. Результаты рейтинга объявили во время ежегодной церемонии BigData Awards. Лидерство 24 Канала зафиксировало независимое агентство BIG DATA UA.

Игры: новый раздел на сайте 24 Канала

Теперь на сайте 24 Канала можно не только читать новости, но и делать короткие паузы. Для этого мы запустили отдельный раздел. Как рассказывают в команде, это обновление – еще один шаг к созданию комплексного новостного пространства для нашей аудитории.

Пользователи могут выбирать среди классических игр: шахматы, шашки, пазлы, сапер, судоку, морской бой. Также в каталоге представлены украиноязычная словесная игра "Словко" – аналог популярной Wordle и подборка спортивных мини-игр.

Главные материалы месяца

В июне продолжали освещать ключевые события и помогали лучше понять сложное.

Аналитика о потерях российской армии . По данным на 12 июня 2025 года, Силы обороны Украины нанесли более миллиона потерь российским войскам. Объяснили, что означают эти цифры, и какие последствия они могут иметь.

. По данным на 12 июня 2025 года, Силы обороны Украины нанесли более миллиона потерь российским войскам. Объяснили, что означают эти цифры, и какие последствия они могут иметь. Пояснительный материал о новом обострении между Израилем и Ираном . Редакция собрала ключевые факты о конфликте, проанализировала последствия ударов по ядерным объектам Ирана и роль США в регионе. Материал стал частью цикла "Арабо-израильские войны: мифы, правда и геополитический расклад".

. Редакция собрала ключевые факты о конфликте, проанализировала последствия ударов по ядерным объектам Ирана и роль США в регионе. Материал стал частью цикла "Арабо-израильские войны: мифы, правда и геополитический расклад". Расследование об участии КНДР в войне против Украины. Совместно со специалистами Сил обороны Украины журналисты 24 Канала проанализировали, как Северная Корея приобщена к войне. В материале рассмотрели модернизацию баллистических ракет KN-23/24, риски для безопасности региона и роль третьих стран в поставках компонентов.

Среди оперативных новостей активнее всего читали:

Фонд 24: помощь фронту и новые сборы

В июне Фонд 24 передал пикап Nissan Navara Сумскому пограничному отряду. Бойцы выполняют боевые задачи в сложном пограничном районе Сумской области. Каждый новый пикап значительно усиливает подразделение и позволяет оперативно реагировать на ситуацию.

Также с вашей помощью нам удалось закрыть сбор на два буса Volkswagen T5 для бригады "Помста", которая удерживает рубежи на Луганском направлении. Машины уже доставляются бойцам. Транспорт критически необходим для эвакуации раненых, перевозки дронов и боевого снаряжения.

Сейчас открыт новый сбор для 42-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая более двух лет держит оборону на горячих участках фронта – от Бахмута до Харьковщины и сейчас на Торецком направлении. Бойцам срочно нужен полноприводный пикап Nissan Navara для эвакуации раненых, перевозки боекомплекта, воды и еды.

Поддержать сбор можно по ссылке.