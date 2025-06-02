Мы продолжали рассказывать истории, искали ответы на сложные вопросы и вышли на новые платформы, чтобы быть ближе к вам. Собрали главное – в дайджесте 24 Канала.

К теме Слушайте новости в дороге: 24 Канал стал первым украинским новостным медиа в Apple CarPlay

Еще ближе к читателю: новости 24 Канала теперь в авто

В мае приложение 24 Канал стало доступным в Apple CarPlay. Это означает, что теперь наши новости можно слушать в дороге – без рекламы и лишних кликов. Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно скачать приложение 24 Канала в AppStore и подключить смартфон к мультимедийной системе авто.

Мы адаптируемся к вашему ритму жизни и предлагаем максимально удобный формат потребления новостей. Теперь оставаться в курсе главного еще удобнее.

Сейчас команда тестирует аналогичный функционал для Android Auto. Скачать приложение можно на Google Play.

Более 40 тысяч подписчиков в WhatsApp

В мае наше сообщество в WhatsApp выросло до более 40 тысяч подписчиков. Сейчас это самый высокий показатель среди украинских новостных медиа.

Ежедневно наша команда работает над тем, чтобы каждое сообщение в мессенджере было максимально лаконичным, оперативным и точным. Отбираем главное. Без лишнего шума и нагнетания. Спасибо, что цените это!

Уникальные кадры с обмена пленными

В пятницу, 23 мая, между Украиной и Россией начался обмен пленными в формате "1000 на 1000". Среди освобожденных – военные ВСУ, в частности Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, Сил специальных операций, Военно-морских сил, Воздушных сил. Также были освобождены воины Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта.

Журналисты 24 Канала стали свидетелями этого момента. Мы были на месте и фиксировали эмоции, которые нельзя описать словами. Оставляем ссылку на эксклюзивный фоторепортаж.

Прямая трансляция с обмена: смотрите видео

То, что должно знать общество: расследование 24 Канала

В мае редакция 24 Канала опубликовала несколько важных расследований – об оборонной способности страны, влияние на реформы, и то, что на самом деле происходит за стенами военных вузов.

Что говорят курсанты о своих ВУЗах. Более 120 анкет, десятки разговоров и один вывод – большинство проблем до сих пор замалчивается. Как выглядит обыденность курсантов, что они думают об обучении и какая позиция самих ВУЗов, разбирались авторы 24 Канала.

Реформы без контроля. Мы показали, как отдельные "советники" могут влиять на реформы и одновременно получать контракты на сотни миллионов гривен. Кейс реформы школьного питания – один из самых показательных.

Расследование 24 Канала о российском ракетном производстве. Мы получили документы изнутри оборонного холдинга России, верифицировали данные с источниками в Силах обороны и показали, сколько Х-101 россияне уже могут производить и какие компании обеспечивают это контрабандными деталями.

Также доступна версия на английском для западной аудитории.

"Жизнь после потери": память, которая живет вопреки боли

В рамках проекта "Жизнь после потери" продолжаем делиться историями украинцев, которые потеряли родных в результате войны. О том, как жить дальше, когда рядом нет самых дорогих и о вещах, придающих сил.

В этом месяце общались с женой лейтенанта Павла Унгуряна Инной, Татьяной Ластович, которая потеряла маму, брата и мужа, Еленой Байдиновой, которая попрощалась с любимым через четыре месяца после свадьбы, Юлией Месь – женой пилота F-16 с позывным "Мунфиш" и Марианной Колос – матерью Назара "Гренки" Гринцевича. Все тексты – по ссылке.

Голоса с передовой: военные о войне, тыл и возвращение

В мае общались с теми, кто узнает о событиях с фронта не из новостей. Своим опытом с нашими журналистами делились:

Богдан Цымбал "Вог" – боец 12-й бригады спецназначения "Азова", участник обороны Мариуполя и Герой Украины. В армии он служит с 18 лет. Военнослужащий поделился, как происходили бои за Мариуполь и эвакуация, чем занимается сейчас, что "Вог" думает о проблемах нашего общества.

Братья Кирилл и Даниил Яковлевы – военнослужащие ВСУ и общественные активисты из Харькова. Во время полномасштабной войны боролись с оккупантами как снайперы и вели ютуб-канал, где публиковали видео о военной службе. В интервью рассказали о том, как "случайно" стали снайперами, реформы в ВСУ и какой сейчас должна быть мобилизация.

Максим с позывным "Алви" Емельяненко – военный бригады "Азов". За почти 10 лет службы был боевым медиком, сейчас работает с дронами, прошел бои в Мариуполе, плен и после обмена вернулся на службу на фронт. Военный поделился своим опытом лечения, рассказал о борьбе с паническими атаками, внутренний покой, работу с психологами и сложности адаптации к гражданской жизни.

Артем Овдиенко, ведущий 24 Канала, который мобилизовался в ряды Сил обороны Украины в марте 2024 года через систему рекрутинга, поделился опытом трансформации от журналиста к военному, рассказал о важности братства среди военных и рассказал, в каких людях сегодня нуждается украинская армия.

Евровидение: эксклюзивные интервью

Накануне главного песенного шоу Европы пообщались с участниками конкурса – о творчестве, подготовке к выступлениям и поддержке Украины. В этом году разговаривали с литовской группой Katarsis, польской певицей Юстиной Стечковской и представителем Норвегии Кайлом Алесандро.

Что читали активнее всего

Темы, которые собрали больше всего просмотров в мае, снова показали, что вы приходите к нам не только за оперативными новостями, но и за ответами на повседневные вопросы и материалами для саморазвития.

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