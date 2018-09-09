Итоговый выпуск новостей за 21:00: Резонансное ДТП в Одессе. Сравнение цен в Украине и Польше
В итоговом выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 21:00 – 8 сентября автомобиль BMW, за рулем которого находился 27-летний местный житель Олег Семиренко, вероятно спровоцировал смертельное ДТП в Одессе. Завтра ему будут избирать меру пресечения. Корреспондентки 24 канала проинспектировали продуктовые магазины в Киеве и Варшаве и сравнили, где дешевле жить и питаться.
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Источник: 24 канал
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