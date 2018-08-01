Иванка Трамп надела яркий костюм на церемонию подписания закона: фото

Очаровательная Иванка Трамп всячески пытается поддержать отца на политических мероприятиях. Так, дочь Президента США стала очевидцем подписания важного закона в Белом доме.

Популярность Дональда Трампа в США имеет значительно меньшие показатели, чем у его очаровательных родственниц – жены Мелании и дочери Иванки. Однако Президент не намерен с ними соревноваться, а наоборот – заручается их поддержкой во время официальных мероприятий.

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Так, на церемонию подписания закона о техническом образовании пришла Иванка Трамп. Процедура торжественно состоялась в президентском кабинете Белого дома, куда пришли влиятельные политики США.

Сегодня утром Президент подписал закон о техническом образовании. Этот важный документ поможет миллионам студентов и работникам по всей стране получить навыки, необходимые для процветания нашей экономики,

– поделилась новостью Иванка Трамп.

Для торжественной церемонии политик надела яркий красный костюм со стильными короткими штанами. К наряду Иванка Трамп подобрала обувь на каблуках, которая завершила ее однотонный look. Стоит отметить, что выглядела дочь Дональда Трампа роскошно.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 31 Лип 2018 р. о 12:53 PDT

После подписания документа Иванка и ее брат Эрик сопровождали Президента США в поездке во Флориду. Там глава Белого дома выступил перед толпой сторонников.

Допис, поширений ivanka trump (@ivanka_trump_lovers) 31 Лип 2018 р. о 2:39 PDT

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankaupdates) 31 Лип 2018 р. о 2:36 PDT

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankaupdates) 31 Лип 2018 р. о 2:30 PDT

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka) 31 Лип 2018 р. о 2:08 PDT