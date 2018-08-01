Иванка Трамп надела яркий костюм на церемонию подписания закона: фото
Очаровательная Иванка Трамп всячески пытается поддержать отца на политических мероприятиях. Так, дочь Президента США стала очевидцем подписания важного закона в Белом доме.
Популярность Дональда Трампа в США имеет значительно меньшие показатели, чем у его очаровательных родственниц – жены Мелании и дочери Иванки. Однако Президент не намерен с ними соревноваться, а наоборот – заручается их поддержкой во время официальных мероприятий.
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Так, на церемонию подписания закона о техническом образовании пришла Иванка Трамп. Процедура торжественно состоялась в президентском кабинете Белого дома, куда пришли влиятельные политики США.
Сегодня утром Президент подписал закон о техническом образовании. Этот важный документ поможет миллионам студентов и работникам по всей стране получить навыки, необходимые для процветания нашей экономики,
– поделилась новостью Иванка Трамп.
Для торжественной церемонии политик надела яркий красный костюм со стильными короткими штанами. К наряду Иванка Трамп подобрала обувь на каблуках, которая завершила ее однотонный look. Стоит отметить, что выглядела дочь Дональда Трампа роскошно.
После подписания документа Иванка и ее брат Эрик сопровождали Президента США в поездке во Флориду. Там глава Белого дома выступил перед толпой сторонников.