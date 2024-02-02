Имел одни из самых мощных ракет: капитан запаса предположил, как уничтожили катер "Ивановец"

Черноморский флот России продолжает редеть, ведь в ночь на 1 февраля ГУР потопило ракетный катер "Ивановец". Украинские морские дроны в очередной раз продемонстрировали свою эффективность.

Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт "Соната" Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, как украинские разведчики смогли потопить российский катер.

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Как удалось поразить "Ивановец"

Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины рассказал, что после выхода из зерновой сделки в июле 2023 года россияне демонстративно объявили о запрете судоходства через северо-западную часть Черного моря.

По его словам, с тех пор два таких катера постоянно находились в Донузлаве и были готовы нанести ракетные удары по судам, которые намеревались зайти в порты нашего побережья, в частности, в Одессу, Очаков и, возможно, Николаев.

Он отметил, что "Ивановец" был вооружен ракетами "Москит". Они довольно мощные, несмотря на то, что им уже около 40 лет.

Но это была одна из, скажем, самых мощных противокорабельных ракет в истории мира, которая была создана,

– заявил Рыженко.

По его мнению, украинские военные каким-то образом подловили, когда этот катер в очередной раз вышел из озера Донузлав. Наши морские дроны потихоньку приблизились к нему и фактически неожиданно нанесли по нему удары.

Мог ли выжить экипаж катера

Рыженко предполагает, что экипаж пытался как-то обороняться, потому что заметны следы от пуль. В то же время есть такая информация, что на корабле фактически не было тепловизоров, благодаря которым можно обнаруживать такие цели, как надводные дроны. Единственный, который был, лежал в сейфе командира катера.

По его словам, после удара первого дрона "Ивановец" потерял ход, а потом другой уже фактически зашел внутрь катера через пробоину под контейнером-отсеком для ракет и там взорвался.

Я так понимаю, полностью был уничтожен корабль, и фактически мгновенно утонул,

– сказал капитан 1 ранга запаса ВМС.

Он считает, что, вероятнее всего, весь экипаж также погиб в тот момент. Россия же не спешит признавать свои потери, и это касается в целом всех судов, которые были нами уничтожены, начиная с крейсера "Москва".

По его словам, россияне обычно в таких случаях говорят о незначительном количестве потерь, но частно семьям погибших военнослужащих будут что-то рассказывать и компенсировать. В конце концов мы узнаем о реальных цифрах потерь и они не слишком будут отличаться от наших предположений.

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