Из Мариуполя 1 мая может произойти эвакуация гражданских: людей будут везти в Запорожье

Эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье возможна уже 1 мая. Сбор людей объявили на 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити"

Об этом официально сообщил Мариупольский городской совет. Местные власти отметили, что "молятся, чтобы все сработало".

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Мариупольцев призвали сообщить об этом родным и знакомым

Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами,

– говорят в горсовете.

Всем, кто имеет контакты в заблокированном Мариуполе, советуют писать и звонить по телефону. Это шанс для людей уехать в безопасное место.

Отметим, что накануне из "Азовстали" удалось вывести и эвакуировать первых гражданских. Речь идет о 20 лицах, отметил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар. При этом эвакуационные автобусы ждали 12 часов: они должны были прибыть в 6:00, а приехали после 18:00.

Из-под завалов завода доставали женщин и детей

Ранее украинские защитники прилагали все усилия, чтобы достать из-под завалов завода женщин и детей, надеясь, что их также удастся эвакуировать. Перед этим вражеская авиация и артиллерия беспощадно обстреливали территорию предприятия.

Между тем, в Киеве на акцию вышли родственники и друзья тех военных, которые сейчас находятся на "Азовстали". Они просят эвакуировать не только гражданское население, но и позаботиться и о защитниках.

Больше об этом здесь В центре Киева прошла акция семей украинских военных, которые находятся на "Азовстали"

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