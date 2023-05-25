Из плена вернулись 106 украинцев: это воины с Бахмутского направления

25 мая Украине удалось вернуть из российского плена еще 106 украинских защитников. Среди них – 8 офицеров и 98 солдат и сержантов.

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что все освобожденные воины воевали на Бахмутском направлении. 68 воинов, возвращенных из плена, считались пропавшими без вести.

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Украина возвращает своих людей домой

Украинская разведка сообщила, что во время обмена удалось вернуть тела двух иностранцев и украинки.

Среди освобожденных военнослужащих 98 служат в Вооруженных силах Украины: из них – 21 представитель территориальной обороны. Также домой вернулись 7 пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.

В ГУР отмечают, что, по меньшей мере, 7 спасенных защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему – 21 год.

Всего в результате обменов домой вернули уже 2430 человек. Среди них – 139 гражданских.

Координационный штаб по обращению с военнопленными, вся наша команда выполняет задачи Президента как можно скорее вернуть всех домой. Владимир Зеленский обозначил эту задачу как одну из ключевых,

– говорится в сообщении.

Предыдущие обмены пленными: кратко