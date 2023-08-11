В работе ЗАЭС произошло нарушение: что совершили оккупанты
Источник:Энергоатом
Из-за преступных действий российских оккупантов в работе Запорожской АЭС произошло нарушение. Действия оккупантов привели к инциденту с утечкой воды.
В результате вывода 4 энергоблока временно оккупированной Запорожской АЭС в "горячее" состояние в нарушение условий лицензии и требований Энергоатома произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. В то же время радиологического выброса в окружающую среду не было.
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Оккупанты переводят 4 энергоблок ЗАЭС в состояние "холодной остановки"
В Энергоатоме объяснили, что это произошло из-за нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Поэтому оккупационное руководство начало перевод 4 энергоблока ЗАЭС в состояние "холодной остановки".
Кроме того, в Энергоатоме рассказали, что россияне готовятся к еще одному нарушению. В частности, в течение следующих трех дней захватчики переведут 6 энергоблок ЗАЭС в "горячую остановку". В компании отметили, что это очередное нарушение условий лицензии и требований Энергоатома.
Инцидент на Запорожской АЭС прокомментировал президент Энергоатома Петр Котин. По его словам, так называемое оккупационное "руководство" ЗАЭС от Росатома последовательно выводит блоки захваченной станции из строя.
И это преступление с умышленным повреждением оборудования 4 энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечки потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждения дорогостоящего оборудования первого контура, будет расследовано,
– сказал он.
Ранее Запорожская АЭС потеряла питание
- Ночью 10 августа Запорожская АЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии 750 кВ. ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой грозит потерей внешнего питания.
- Петр Котин сообщил, что высоковольтная линия связи 750 кВ была отремонтирована. ЗАЭС подключена к основной линии питания 10 августа в 19:02.
- Линия 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, основная для питания временно оккупированной Запорожской АЭС, была повреждена ночью 10 августа.
- Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что россияне 6 раз обесточили ЗАЭС. По его словам, это очень рискованно, поскольку такие действия оккупантов могут привести к радиационной катастрофе.