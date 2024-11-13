Россия пускает ракеты на Киев: в городе могут ввести графики отключения света

Россия атакует Киев ракетами. Власти предупредили, что, возможно, горожанам выключат электроэнергию.

В 6:36 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В городе раздались взрывы, передает 24 Канал.

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Возможно отключение света

На фоне угрозы ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. В КГВА заявили, что это "превентивная мера".

Как сообщают Воздушные силы, противник производит пуски баллистических и крылатых ракет в направлении Киева.

Напомним, что после 03:00 был зафиксирован взлет до 6 бортов Ту-95мс из Оленегорска. Незадолго до 07:00 стало известно о пуске первых ракет в направлении Киевской области.

Впоследствии было заявлено и об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Мониринговые каналы предупреждали о пусках нескольких баллистических ракет по столице.