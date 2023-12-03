В СИЗО говорят, что Дубинского никто не избивал, и готовят обращение в ГБР по поводу адвокатов
2 декабря адвокаты нардепа Дубинского, подозреваемого в госизмене, заявили, что их подзащитного избили в СИЗО. В госучреждении "Киевский следственный изолятор" отрицают обвинения.
Кроме того, в СИЗО хотят, чтобы ГБР проверило законность действий защитников Дубинского.
Смотрите также "Некорректная интерпретация": в СБУ прокомментировали слова Данилова о шпионах
Дубинского не избивали
Так, в следственном изоляторе рассказали, что после того, как адвокаты нардепа распространили информацию о его избиении неизвестными лицами, были вызваны скорая и полиция.
Медики установили, что состояние здоровья Дубинского удовлетворительное и, соответственно, оснований для его госпитализации за пределами учреждения предварительного заключения нет.
Кроме того, в полиции не нашли подтверждения сообщению об избиении нардепа.
В следственном изоляторе говорили, что готовят обращение в Государственное бюро расследований и Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области относительно действий адвокатов подозреваемого.
Записка нардепа из камеры
Напомним, 2 декабря защитники Александра Дубинского заявили, что тот передал им записку, в которой рассказывает, как его избили. Кроме того, адвокаты отметили, что медики обнаружили у депутата многочисленные гематомы и вероятный перелом ребер. Они подчеркнули, что хотят, чтобы Дубинского перевели в следственный изолятор в СБУ. Тот сейчас находится в Лукьяновском СИЗО.
Дело Дубинского: что известно
- 14 ноября суд избрал нардепа меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей.
- 13 ноября Дубинскому сообщили о подозрении в государственной измене.
- Так, СБУ установило, что нардеп принадлежал к преступной организации, созданной российской спецслужбой – ГРУ.
- Эта группировка занималась подрывной деятельностью против Украины.
- В частности, его участники распространяли фейки, чтобы расшатать общественно-политическую ситуацию в стране и дискредитировать ее власть.
- Дубинский был агентом российской военной разведки с позывным "Буратино".