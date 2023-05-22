"Детали уточняем": Игнат объяснил, почему "демилитаризованный" Су-35 попал в статистику Генштаба

Поздно вечером 21 мая украинские силы противовоздушной обороны ликвидировали над Черным морем вблизи Железного Порта российский многоцелевой истребитель Су-35.

Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул 24 Канала, что Су-35 украинские силы добавили в статистку Генштаба как уничтоженный. Однако, что произошло с российским самолетом, он не уточнил.

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Игнат отметил, что позже появится информация о ликвидировании Су-35, а также какой именно "повод" его догнал.

Юрий Игнат о вероятном ликвидировании истребителя Су-35 над Черным морем: смотрите видео

"Мы осторожно относимся к этой информации", - подчеркнул спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Больше о вероятном ликвидировании российского истребителя Су-35

Поздним вечером 21 мая появилось сообщение об уничтожении украинскими силами противовоздушной обороны российского истребителя Су-35.

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательного взлета" потерпел российский истребитель Су-35. Скорее всего, самолет упал в море, а его пилот погиб на месте.

Также начальник прессслужбы в Силах обороны Херсона Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что вражеский истребитель, вероятно, должен был выпустить ракеты по южным областям Украины, в частности, по Херсону.

Напомним, что 13 мая в России произошел "самолет". Тогда в Брянской области упали 4 военных летательных аппарата: бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и 2 вертолета Ми-8.

Ранее, 5 мая, Су-35 вызвал аварию над акваторией Черного моря в 60 километрах от Румынии.

Су-35 является русским многоцелевым истребителем четвертого поколения. Он предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО, а также ведения воздушной разведки.