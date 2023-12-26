Холодильник начинает побеждать: что может изменить российские планы на войну

В начале полномасштабного вторжения украинцы надеялись на протесты россиян или военных против войны, но сейчас кажется, что граждане страны-террориста ничего не беспокоит. Впрочем, ежедневно в России появляются все новые проблемы, возникающие в результате российской агрессии.

Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Он предположил, есть ли факторы, которые могут изменить позицию жителей России по поводу кровопролитной войны в Украине.

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"Судя по тому, что я вижу в российских СМИ: не пропагандистских, а тех, кто в экзиле. Осторожно говорю, мне кажется, что холодильник начинает побеждать", – заметил Ступак.

Комплексное влияние

Война в Украине медленно, но уверенно уничтожает российскую экономику. Негативные последствия "внешней" политики Владимира Путина на себе уже активно ощущают рядовые граждане. В частности, в конце 2023 году в России возник дефицит яиц.

Перебои с пищевыми продуктами очень сильно влияют на россиян. Ведь им тяжело смириться с тем, как салат оливье будет без яиц,

– добавил экс-сотрудник СБУ.

У россиян возникают вопросы и потому в аварийном режиме в Россию без ввозной пошлины вынуждены завозить яйца из Азербайджана, Турции и т.д. Как вариант, эта проблема возникла еще из-за военных, отметил Ступак. Ведь по старым советским канонам российский военный должен съесть минимум одно яйцо в день.

Также страдает гражданская авиация России. Только за декабрь в воздухе произошло больше инцидентов с гражданскими российскими самолетами, чем за весь прошлый год.

"Сейчас гражданские самолеты совершают аварийные посадки. Однако, вероятно, в 2024 году будут первые падения самолетов именно из-за санкций. Я думаю, что все в комплексе будет влиять и возможное появление движения, которое будет противостоять Путину и Кремлю. Но опять же не факт", – подытожил экс-сотрудник СБУ.

Инциденты с российскими самолетами