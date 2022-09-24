"Сборище зэков": обозреватель сравнил армию россии в феврале 2022 года и сейчас
Россия понесла огромные потери на войне в Украине. Сегодня боеспособность российских войск гораздо ниже, чем была в начале войны.
Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, если сравнить состояние оккупационных войск в феврале и сентябре 2022 года, то можно увидеть поразительную разницу.
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Состояние российской армии в феврале
По словам Коваленко, в начале вторжения россия отправила в Украину свои лучшие силы.
В феврале бросили хорошо оснащенные и полностью боеспособные части, которые имели опыт боевых действий, в частности в Сирии.
Однако сейчас этих подразделений уже нет, их уничтожили. Россия потеряла профессиональные батальонно-тактические группы, представителей воздушно-десантных войск, морской пехоты и других подразделений,
– подчеркнул военный обозреватель.
Кто воюет на стороне россии через 7 месяцев войны
Как отметил Коваленко, российские силы, которые находятся в Украине сейчас, являются "токсичной смесью" разных элементов.
- Это те российские военнослужащие, которым удалось выжить.
- "Мобики" с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Речь идет о так называемых первом и втором армейских корпусах квазиреспублик. К ним относятся, прежде всего, принудительно мобилизованные на Донбассе мужчины без боевого опыта.
- Представители частных военных компаний "Вагнера" и "Лига".
"Уже не элита, а сборище зэков"
По словам военного обозревателя, российские наемники также существенно утратили свою эффективность.
Если еще в мае – июне они могли заявлять о себе как об элите наемников, то сейчас это сборище зэков. ЧВК "Вагнера" больше, чем на 50% уже никакая не элита,
– сказал Коваленко.
Он добавил, что так называемая "частичная" мобилизация не поможет россии решить проблему с отсутствием профессиональных военных. А положение российской армии будет все больше ухудшаться.
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Проблемы в российской армии на фронте: коротко
- Герои ВСУ наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 24 сентября украинские воины уже уничтожили более 56 тысяч оккупантов.
- Из-за нехватки "пушечного мяса" и отсутствия добровольцев страна-агрессор привлекает к войне заключенных. "Повар Путина" евгений пригожин, который считается владельцем ЧПВ "Вагнер", лично вербует зэков для участия в войне.
- 21 сентября президент россии владимир путин объявил так называемую "частичную" мобилизацию. Как отметил военный обозреватель Александр Коваленко, россия наберет некачественный контингент, который не знает, как себя вести на фронте.