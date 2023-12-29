Потери были совсем другие: Коваленко объяснил, почему тактика России не приносит результатов

Российская армия превращается в маршевые батальоны из-за больших потерь в личном составе и механизированной компоненте. Эта тенденция будет усиливаться.

Такое мнение выразил 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что оккупанты все больше будут опираться в своих наступательных операциях на человеческий ресурс, чем на технический. Такие действия приведут к еще большим потерям врага в живой силе при дефиците механизированной составляющей.

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Имели возможность эффективно наступать

Когда россияне начинали полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, использовали ресурс в 180 тысяч личного состава войск. Эти войска были почти полностью укомплектованы – на 95-100% – и обеспечены всем.

А сейчас у оккупантов средний показатель штатной комплектации – 30 – 40%, так что дефицит составляет 60 – 70%.

Когда в начале войны эти 180 россиян наступали, они почти дошли до Киева, захватили почти всю Черниговскую и Сумскую области. Частично присутствовали в Полтаве и Житомире. Оккупировали большую часть Харьковской области, а также частично Запорожскую и Херсонские области. Вышли на Николаев. Затем оккупанты начали бежать под давлением ВСУ.

Когда у россиян была полная штатная комплектация, у них была возможность результативно наступать. Вот что такое эффективное наступление, когда подразделение обеспечено всем,

– отметил военный обозреватель.

Почти два месяца сражаются за Авдеевку

Владимир Зеленский 29 декабря приехал в Авдеевку , где продолжаются тяжелые бои. Президент поздравил украинских воинов с Рождеством и Новым годом и вручил награды.

Потери у оккупантов тогда были совсем другими. Когда в то время у них погибало 400 – 500 единиц личного состава в сутки, для ВСУ это были невероятные цифры. Сейчас украинские силы ликвидируют 1000 – 1200 оккупантов, и это количество уже не впечатляет.

Сегодня на территории Украины находится оккупационное войско в составе 450 тысяч. Это почти в 2 раза больше, чем было в начале войны. Они могут наступать, но чем могут похвастаться? Они не захватили город-миллионник, район или область целиком,

– подчеркнул он.

Два с половиной месяца россияне бьются лбом о забор коксохимического завода в маленьком городке Авдеевка, возле которого сосредоточено 40 тысяч личного состава, и это количество они сейчас увеличивают до 60 тысяч.

"В 2022 году 40 тысяч россиян шли на Киев. Сейчас совсем другая ситуация: более 40 тысяч не могут захватить Авдеевку. Вот и вся разница", – объяснил Александр Коваленко.

Враг продолжает нести тяжелые потери