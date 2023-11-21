На передовую возвращаются "боги войны": обзор фронта от Свитана

Украина будет продолжать наступательные действия на протяжении всей зимы. Нашим защитникам следует продолжать движение в сторону Токмака Запорожской области. Кроме того, очень важным участком фронта остается левобережье Херсонщины.

По меньшей мере, ВСУ надо отодвинуть вражескую артиллерию, чтобы обезопасить Херсон от постоянных обстрелов. Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что для этого необходимо, чтобы имеющиеся тактические плацдармы наших воинов переросли в оперативные.

Стоит внимания Россияне контрнаступают на Юге и под Бахмутом: как за неделю изменилась карта фронта

"Далее нужно будет отодвигать линию фронта. Оптимально было бы ставить задачу – выход к Скадовску. Это решит очень много проблем и подготовит плацдарм для дальнейшего движения в сторону Крыма", – отметил полковник запаса ВСУ.

Артиллерия вернет свое лидерство на фронте

ВСУ точно продолжат двигаться вперед для освобождения наших территорий. Впрочем, украинские бойцы нуждаются в большей военной помощи от партнеров, в том числе в снарядах.

Из-за изменения погодных условий – дождя и снега – работать на поражение врага сможет только артиллерия. Так что на лидерские позиции возвращаются наши "боги войны" – артиллерия. По мнению Свитана, 90 – 95% огневого поражения ВСУ будут наносить именно этим видом вооружения.

Даже беспилотники могут использовать реже из-за погоды. Так, во время тумана, дождей и "нулевой" температуры дроны не будут работать.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Какие планы у оккупантов на зиму

Российские захватчики пытаются вернуть утраченные высоты в районе Бахмута Донецкой области, потому сосредоточили там много живой силы. Однако погодные условия препятствуют применению техники, и россияне бросают волнами своих солдат.

Оккупанты пытаются вытеснить наши войска или хотя бы удержаться в районе железной дороги. То есть использовать его как рубеж обороны от Бахмута в сторону Горловки. Поэтому сейчас они будут пытаться удержать ее,

– сказал военный эксперт.



Россияне постараются удержать железную дорогу / Скриншот карты DeepState

У врага нет сил, чтобы удержать левобережье

Вооруженные Силы Украины захватили плацдармы на левобережье Херсонской области. По словам Свитана, захватчикам сейчас нечем прикрывать левый берег.

"Резервов нет. Те 60 тысяч, что есть на левом берегу – это если считать от Энергодара до Армянска на армейскую глубину около 100 метров. Тогда там будет 60 тысяч, но их недостаточно, чтобы удержать левый берег или выход наших войск", – отметил военный эксперт.

Ситуация на фронте: коротко