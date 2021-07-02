Израиль атаковал оружейный завод ХАМАС
Источник:Times of Israel
Израиль ночью на 2 июня атаковал завод оружия боевиков исламистской группировки ХАМАС. Это произошло в ответ на новую волну поджогов из-за испускания воздушных взрывных шаров на юге Израиля.
Что известно об обстреле
Место, которое атаковали, ХАМАС использовал для разработки и изготовления оружия. Об этом заявили в армии Израиля.
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Удар был нанесен в ответ на поджог аэростата на территории Израиля. Армия обороны Израиля будет решительно реагировать на все попытки террора со стороны Сектор Газа,
– говорится в сообщении.
Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.
Атаки из Сектор Газа
Перед тем, 1 июля, боевики выпустили зажигательные пули, которые привели к 4 пожарам возле израильских городов вдоль южной границы.
По данным пожарно-спасательной службы, большинство пожаров были небольшими. Их удалось быстро взять под контроль, прежде чем огонь нанес значительный ущерб.
Главное о конфликте Израиля и ХАМАС
- В начале мая 2021 года между палестинцами и израильской полицией произошли столкновения. Они состоялись из-за протестов палестинцев против выселения из своих домов в Восточном Иерусалиме.
- 10 мая между ХАМАС и Израилем начались ракетные обстрелы. За 11 дней противостояния погибли более 200 палестинцев и десяток израильтян.
- Перемирие между сторонами наступило 21 мая в 2:00.
- В ночь на 16 июня перемирие нарушили – Израиль атаковал Сектор Газа через взрывные воздушные шары, которые привели к двум десяткам пожаров на территории страны.