Экспосол в США сказал, как операция Израиля против Ирана может задеть Украину

Противостояние Израиля и Ирана набирает обороты. Следующие недели покажут, насколько интенсивно будет эскалироваться ситуация на Ближнем Востоке. Однако эти события будут иметь влияние на российско-украинскую войну.

Об этом 24 Каналу рассказал дипломат и посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый, отметив, что Иран обязательно даст ощутимый ответ Израилю на его атаку. Также известно, что накануне удара Моссад контрабандным путем разместил в Иране базу для запуска беспилотников. В нужный момент дроны были активированы для нанесения ударов по ракетным пусковым установкам вблизи Тегерана.

Важно Еще одна большая война на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю и присоединятся ли США

Может сработать в нашу пользу

Чалый отметил, что в краткосрочном периоде события на Ближнем Востоке не повлияют очень сильно на Украину. Для нас важно, чтобы Россия потеряла средства. Это произошло, если бы падали цены на нефть.

В этом смысле важно, закроет ли Иран Ормузский пролив, через который проходит где-то 20% нефти мира. Если это произойдет, то цены на нефть полетят вверх. Однако это может продлиться не долго,

– подчеркнул он.

Еще один болезненный для Украины вопрос – вооружения. Украина может оказаться еще в более конкурентном рынке получателя оружия. Очевидно, по его словам, если США будут выбирать, кому им в первую очередь оказывать военную помощь – Украине или Израилю, то преимущество получит не Киев.

В то же время могут возникнуть факторы, которые сработают в пользу Украины. Речь идет о намерениях Ирана поставлять россиянам баллистические ракеты.

Если в этой войне отминусуются эти возможности, то иранские ракеты не будут задействованы россиянами против нас. Это касается и "Шахедов". Хотя россияне их у себя производят, но по иранским технологиям, и иранцы им очень сильно помогают,

– подчеркнул дипломат.

Если говорить о влиянии на Украину конфликта на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе, то если война там затянется надолго, тогда, по словам Чалого, это будет точно против украинских интересов.

Россияне, вероятно, будут предлагать свои посреднические услуги. Владимир Путин может согласиться "помочь" Дональду Трампу решить вопрос с Ираном. За это он может получить карт-бланш на украинском направлении,

– предположил экс-посол.

Важно, насколько эффективными будут ответные удары Ирана по Израилю. Если Тегеран будет не способен быстро и эффективно дать отпор, то народ Ирана не смирится с этим.

Иран, по его словам, для Украины сегодня является врагом. Он убивал украинцев (в 2020 году иранцы "случайно" сбили украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 176 человек. Все они погибли. – 24 Канал), поставлял вооружение России.

Поэтому если Израиль, в частности, ликвидирует иранские баллистические ракеты, которые могли бы убить украинцев, а также "Шахеды", которые могут быть направлены на территорию Украины, то может таким образом и приходит карма,

– предположил Валерий Чалый.

Также Украине нужно работать вместе с Европой и США, чтобы не допустить разжигания длительной войны на Ближнем Востоке. Наша страна сегодня является игроком на глобальной международной арене, ведь мы имеем одну из сильнейших армий в мире. Поэтому, по мнению дипломата, должны тонко продумывать свои действия, которые бы способствовали обороне Украины и нашей победе.

Напомним, что Израиль 13 июня нанес удар по Ирану из 200 истребителей. В частности были атакованы иранские ядерные объекты. В результате удара были ликвидированы трое высших военных командиров иранского режима.

В ответ Иран совершил атаку на Израиль, в частности, на Тель-Авив. Он применил по разным данным не менее 150 ракет. Также есть информация о запущенных 300 ракет. В результате атаки в семи районах города прогремели взрывы. Также возник пожар возле штаб-квартиры Минобороны Израиля.