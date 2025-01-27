Возможность отомстить России: Defense Express объяснило, какое оружие Израиль может передать Украине

В 2024 году Израиль захватил более 80 тысяч единиц оружия и военной во время операции против Хезболлы. Если это вооружение все же поступит в Украину, то Израиль таким образом отомстит России за поддержку лидеров Хезболлы и союзничество с Ираном.

Об оружии, которое Израиль, несмотря на свой нейтралитет, может передать Украине 24 Канал рассказывает со ссылкой на Defense Express. Ранее СМИ заметили перемещение самолета США из Израиля в Жешув, что недалеко от границы Польши и Украины. На борту судна, вероятно, находились десятки ракет и винтовки, которые ЦАХАЛ захватил в Ливане.

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Какие трофеи имеет Израиль и что может передать Украине

С осени 2024 года в Израиле на правительственном уровне существует инициатива передачи захваченного у ХАМАС и Хезболлы оружия в пользование Украине. Государство, возможно, изменило свой подход к военной помощи и продаже оружия, чтобы вместе с Украиной противодействовать российской агрессии.

Израиль на юге Ливана забрал у Хезболлы 85 тысяч единиц вооружения, ракет и военного снаряжения. В этом списке:

РСЗО в виде пикапов с зенитками или крупнокалиберными пулеметами – так называемые "технички";

противотанковые комплексы и гранатометы;

минометы;

тысячи единиц стрелкового вооружения и боеприпасы к ним.

пусковые установки;

ручные гранаты;

различные виды винтовок.

Среди трофеев Израиля есть даже неиспользуемое оружие, в заводской упаковке.

Какое оружие Израиль изъял у Хезболлы: смотрите видео

ЦАХАЛ изъял более 80 тысяч единиц трофейного оружия: видео

В ноябре предполагали, что ЦАХАЛ рассматривает передачу Украине российских ПТРК "Корнет" и иранских Almas. Передача такого вооружения пока выглядит наиболее вероятным.

К слову, Израиль мог бы передать и Patriot при непосредственном участии США. Но пока страна планирует поставлять только легкое оружие и технику.