Израиль обстрелял Сектор Газа после беспорядков на границе: видео атак
Источник:Times of Israel
Армия Израиля нанесла ракетные удары по объектам хранения оружия ХАМАС в Секторе Газа. Это сделали в ответ на массовые беспорядки на границе, во время которых тяжело ранили 21-летнего израильского пограничника.
Силы обороны Израиля сообщили, что военные обстреляли 4 места хранения оружия ХАМАС в Секторе Газа.
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Израиль обстрелял объекты ХАМАС
Предшествовал этой атаке обстрел границы с Израилем, в результате которого был тяжело ранен пограничник. Нападение на него произошло после массовых беспорядков, организованных ХАМАС и другими террористическими группировками.
Группа палестинцев пыталась перелезть через бетонный забор на границе Сектора Газа с Израилем. Один из них подбежал к небольшому окошку в бетонной стене вдоль границы и несколько раз выстрелил, попав в пограничника. Кроме того, группа мужчин пыталась выбить у него оружие – они били мужчину трубой и бросали камни.
В результате нападения молодой 21-лений пограничник получил тяжелое ранение в голову. Его в критическом состоянии доставили в медицинский центр в Беэр-Шеве. Мужчина перенес тяжелую операцию, а его состояние до сих пор не улучшилось.
Армия Израиля подчеркнула, что удары были ответом именно на беспорядки и ранение сотрудника пограничной полиции.
Израиль атаковал ХАМАС в ответ на беспорядки: видео
Обострение в Секторе Газа: коротко
- В мае 2021 года в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами. Впоследствии конфликт перерос в ракетные обстрелы с обеих сторон.
- За все время обострения ситуации в Секторе Газа погибли по меньшей мере 227 человек, в Израиле – 13.
- Затем стороны договорились о перемирии, которое начало действовать 21 мая.
- Определенное время в регионе было затишье, сообщали только об немногочисленные "показательных" запусках ракет с обеих сторон.
- Но в ночь на 16 июня перемирие нарушили – Израиль атаковал Сектор Газа, ответив на запуск ХАМАС пуль с зажигательной смесью. Впоследствии произошли еще несколько похожих ситуаций.