Израиль обстрелял Сектор Газа после беспорядков на границе: видео атак

Армия Израиля нанесла ракетные удары по объектам хранения оружия ХАМАС в Секторе Газа. Это сделали в ответ на массовые беспорядки на границе, во время которых тяжело ранили 21-летнего израильского пограничника.

Силы обороны Израиля сообщили, что военные обстреляли 4 места хранения оружия ХАМАС в Секторе Газа.

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Израиль обстрелял объекты ХАМАС

Предшествовал этой атаке обстрел границы с Израилем, в результате которого был тяжело ранен пограничник. Нападение на него произошло после массовых беспорядков, организованных ХАМАС и другими террористическими группировками.

Группа палестинцев пыталась перелезть через бетонный забор на границе Сектора Газа с Израилем. Один из них подбежал к небольшому окошку в бетонной стене вдоль границы и несколько раз выстрелил, попав в пограничника. Кроме того, группа мужчин пыталась выбить у него оружие – они били мужчину трубой и бросали камни.

В результате нападения молодой 21-лений пограничник получил тяжелое ранение в голову. Его в критическом состоянии доставили в медицинский центр в Беэр-Шеве. Мужчина перенес тяжелую операцию, а его состояние до сих пор не улучшилось.

Армия Израиля подчеркнула, что удары были ответом именно на беспорядки и ранение сотрудника пограничной полиции.

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