Сили оборони Ізраїлю повідомили, що військові обстріляли 4 місця зберігання зброї ХАМАС в Секторі Гази.

Читайте також Ізраїль атакував об'єкти в Секторі Гази у відповідь на дії ХАМАС

Ізраїль обстріляв об'єкти ХАМАС

Передував цій атаці обстріл кордону з Ізраїлем, в результаті якого був важко поранений прикордонник. Напад на нього стався після масових заворушень, організованих ХАМАС та іншими терористичними угрупованнями.

Група палестинців намагалася перелізти через бетонний паркан на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем. Один з них підбіг до невеликого віконця в бетонній стіні вздовж кордону і кілька разів вистрілив, потрапивши у прикордонника. Крім того, група інших чоловіків намагалася вибити у нього зброю – вони били по чоловіку трубою й кидали каміння.

У результаті нападу молодий 21-лений прикордонник отримав важке поранення в голову. Його у критичному стані в медичний центр у Беер-Шеві. Чоловік переніс важку операцію, а його стан досі не покращився.

Армія Ізраїлю наголосила, що удари були відповіддю саме на заворушення і поранення співробітника прикордонної поліції.

Ізраїль атакував ХАМАС у відповідь на заворушення: відео

Загострення у Секторі Гази: коротко