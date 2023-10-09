"Курс обмена" очень высок: что известно об израильских заложниках

Одной из целей нападения террористов из ХАМАС на Израиль был захват заложников. По данным палестинцев, им удалось пленить около 130 человек.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Детали", Израиль, Эмиль Шлеймович, отметив, что ХАМАС может предъявить определенное количество похищенных людей, но уменьшенное. А несколько человек придержат на будущее, чтобы оставить за собой определенное преимущество.

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ХАМАС выдвигает требования

Также появилась информация, что Катар присоединился к усилиям по быстрому обмену части заложников – некоторых женщин и детей. Среди них есть дети, возраст которых немного старше младенцев.

Террористы требуют в ответ освобождение всех без исключения палестинских заключенных, задержанных или арестованных за преступления в сфере безопасности и находящихся в израильских тюрьмах. По данным палестинской правозащитной организации, их количество 5200 человек.

"Однако появилась новая цифра – примерно 7 тысяч заключенных. Не исключено, что палестинцы добавляют в этот список заключенных, которые сидят за решеткой за криминал", – отметил Шлеймович.

Как ХАМАС планирует поступить с захваченными в Израиле заложниками: смотрите видео

Готовились к "операции" с января

В то же время, главной целью "операции" ХАМАС было взять в заложники людей и похитить их.

Во всех тренировках, которые проходят бойцы ХАМАС на протяжении последних лет, есть сценарий похищения людей. Им нужны заложники, ведь "курс обмена" пленного израильтянина традиционно высок – более 1000 человек отдали за одного израильского капрала Гилада Шалита. Ведь всем известно, что Израиль ценит жизнь своих граждан,

– подчеркнул главный редактор портала "Детали".

ХАМАС, по его же информации, готовился к этой "операции" с января, прощупывая слабые места обороны Израиля. Однако палестинцы сами не ожидали масштаба своего возможного "успеха", так как с воздуха им проникнуть на территорию Израиля не удалось, две попытки пройти по морскому пути также были неудачными. А вот по земле они смогли прорваться.

"Очевидно, когда прошли главные силы ХАМАС, за ними последовали менее тренированные, но хорошо вооруженные бойцы. В общем ХАМАС – это хорошо вооруженная группировка, которая имеет арсенал разных видов тяжелого стрелкового оружия, минометов, ракет, в частности, дальнобойных и высокоточных", – отметил Эмиль Шлеймович.

Что известно о жертвах, пострадавших и заложниках, которых захватил ХАМАС

По информации СМИ Израиля, число погибших из-за нападения ХАМАС выросло до 800 человек. Что касается количества раненых, то этот показатель тоже увеличился. Пострадали 2156 человек. Из них 20 человек находятся в критическом состоянии, а 300 находятся в тяжелом.

Также по сообщению посольства Израиля в США ХАМАС держит не менее 100 заложников, среди которых гражданские и военные.

Ранее сообщалось о том, что палестинские террористы держат около 50 израильских заложников у границы с Газой. А именно – в кибуце Беэри на Юге Израиля, в северо-западной части пустыни Негев – вблизи восточной границы с Сектором Газы.