Забросали камнями: в Израиле произошли новые беспорядки между палестинцами и полицией

19 июля 2021 , 09:43
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Источник:

The Times of Israel

В Иерусалиме произошли столкновения с израильскими правоохранителями. Палестинцы забросали сотрудников полиции камнями.

В ответ на такие действия полицейские силой разогнали молодых людей. Беспорядки произошли в воскресенье, 18 июля, на Храмовой горе.

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В этот день там находились около 1 700 еврейских паломников.

  • Ведь в 2021 году на 18 июля приходится девятое ава – Национальный день скорби евреев.

В этот день разрушили первый и второй Иерусалимские храмы, находившиеся на территории Храмовой горы.

  • Сейчас там расположены мусульманские культовые сооружения -мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

Что этому предшествовало

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Автор: Олег Васьків