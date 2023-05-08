Тревоги будут раздаваться реже: израильская система оповещения точнее выявляет цели российских ракет
Союзники активно снабжают Украину средствами противовоздушной защиты, чтобы обезопасить мирные города от российских атак. Так, Израиль начал отправку в Украину радаров для новой системы оповещения о ракетной угрозе.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал. Уже сейчас можно заметить эффективность системы повешения, ведь даже в соседних областях не всегда раздается тревога, раздается только там, где есть реальная опасность.
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Жданов сообщил, что эта система уже не первую неделю работает в городе Киеве. Это был пилотный проект об извещении ракетной опасности. Система помогала распознавать, когда нужно включать воздушную тревогу и когда есть реальная угроза.
Испытание прошло успешно
Военный эксперт подчеркнул, что система работает очень эффективно, ведь в столице реже начала звучать сирена.
Именно потому, что система определяет количество ракет, направление и более точно определяет возможные цели. Стопроцентно она не может определить, но тем не менее,
– добавил говорящий.
Поскольку тестирование в Киеве прошло успешно, Израиль будет доставлять в Украину больше систем оповещения, которые будут работать по всей территории Украины.
Жданов рассказал о возможностях израильской системы обнаружения ракет: смотреть видео
Партнеры Украины активизировали передачу ПВО
- Высокопоставленные чиновники США заявляют, что приоритетными для них сейчас являются передача Украине систем противовоздушной обороны. Они помогут оградить мирные города от российских ракетных и дроновых атак.
- Украина получила уже 2 из 4 обещанных комплексов ПВО IRIS-T от Германии. Они способны видеть враждебные цели на расстоянии 250 км, а дальность поражения составляет до 40 км.
- В настоящее время Украина получила 2 дивизиона комплексов ПВО Patriot. Военные эксперты предполагают, что это позволит освободить другие средства ПВО и передвинуть их поближе к линии фронта. Также недавно стало известно, что Patriot впервые за всю историю сбил баллистическую ракету "Кинжал".