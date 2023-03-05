Украина сбила Су-34 возле Енакиево: известно имя погибшего российского майора

Несколько дней назад стало известно, что ВСУ возле Енакиево сбили российский самолет Су-34. В результате этого один оккупант погиб, еще один – получил ранения.

Бойцы Никопольского зенитного ракетного полка демилитаризовали старшего инспектора-летчика майора Александра Бондарева. Как известно, именно он производил бомбардировки Харькова и области.

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Что предшествовало

3 марта украинские зенитчики сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 возле временно оккупированного Енакиево в Донецкой области.

Российские захватчики впоследствии подтвердили потерю своего самолета. Более того, в сети обнародовали видео с места падения. Украинские воины превратили российский Су-34 в кучу мусора.

ВСУ сбили Су-34 возле Енакиево / Фото из соцсетей

По информации воздушного командования "Восток", стоимость сбитого самолета оккупантов составляет 36 миллионов долларов. Кстати, это советская разработка. Основная задача этого распиаренного истребителя – наносить высокоточные удары по противнику в тылах, на оперативно-тактической глубине, в условиях насыщенной противовоздушной обороны и противодействия.

С помощью Су-34 в начале марта прошлого года россияне сбрасывали фугасные бомбы на Украину.

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