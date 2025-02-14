Я не хочу быть человеком, который помог Путину оккупировать мою страну, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что он не хочет стать человеком, который помог главе Кремля Владимиру Путину оккупировать Украину. Именно для этого необходимы гарантии безопасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление главы государства на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

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Украине нужны гарантии безопасности

Владимир Зеленский заявил, что очень важно не принимать никаких решений об Украине без Украины.

Без гарантий безопасности мы просто дадим ему (Путину, – 24 Канал) паузу. Я не хочу быть человеком, который помог Путину оккупировать мою страну. Я этого не хочу и поэтому я этого никогда не сделаю,

– отметил президент Украины.