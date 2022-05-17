Я убежден, что до конца лета отвоюем Донецк и Луганск, – советник министра МВД
Россияне действительно продолжают ракетные атаки на города и области Украины, но они существенно утратили интенсивность. Оккупанты могут делать что угодно, при большом желании даже могут называть белое – черным.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он также отметил, что война будет очень тяжелая и кровавая, но победа будет однозначно на нашей стороне.
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"Но это лишь их больное воображение, я могу совершенно точно утверждать, что в ближайшее время мы отвоюем абсолютно все наши территории. К сожалению, мы не всегда получали все то, что нам было нужно в плане вооружения", — объясняет Смирнов.
По словам советника министра внутренних дел Украины, не нужно умалять роль наших международных партнеров, но если откровенно – мы просили очень много оружия до начала активной фазы этой войны, после начала и сейчас продолжаем это делать.
"Нам сейчас предоставляют как наступательное оружие, так и оборонное. Поэтому, если взять и проанализировать множество факторов, то в конце июня – начале июля мы очень хорошо ощутим наше контрнаступление".
По моему субъективному мнению, к концу лета мы отвоюем и Донецк, и Луганск,
– убеждает советник Дениса Монастырского.
Что известно о горячих линиях фронта – важное
- Группировка в зоне ООС 16 мая отразила сразу 11 атак российских военных на Донбассе. Наши защитники уничтожили много техники вооруженных сил России.
- В Донецкой областной военной администрации 17 мая заявили, что вся линия фронта под постоянными массированными обстрелами. Только за минувшие сутки 8 человек погибли и еще 6 получили ранения. В результате ночных обстрелов снова обесточен город Красногоровка.
- Оккупанты наносили ракетные и артиллерийские удары по Донетчине и 16 мая. Россияне ударили по Донецкой области авиабомбами, ракетами и реактивными системами "Град" и "Смерч", в результате чего погибли 6 человек и еще 12 получили ранения.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что войска России обстреливают Донетчину из всего спектра вооружения. В планах врага ослабить украинских военных. Кроме того, в нашем Генштабе информировали, что враг планирует возобновить наступление на Славянском направлении.
- В Донецкой ОВА рассказали, что украинские воины закрепились на рубежах, где враг точно не пройдет. В общем, ситуация в области сложная и напряженная.
- На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают принудительно мобилизовать население. Так боевики пытаются закрыть "пробелы".
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