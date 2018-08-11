Я планирую иметь детей, – звезда "Один дома" Маколей Калкин рассказал о личной жизни

Голливудский актер Маколей Калкин, сыгравший главную роль в первых фильмах "Один дома", ошарашил откровенным интервью. Знаменитость заявил, что готов иметь детей и стремится это реализовать в ближайшее время.

Актер поделился своими планами в личной жизни журналистам US Magazine.

Как известно, 37-летний Маколей Калкин встречается с актрисой Брендой Сонг. Звезда на 7 лет младше своего избранника, однако это не становится помехой в построении достаточно серьезных планов на будущее.

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Я собираюсь иметь детей. Эта моя хорошая идея. От нее (Бренды Сонг, – 24) у меня будут хорошенькие детки. Она азиатка, так что у меня будут красивые малыши-азиаты. Это будет волшебно: стайка Шонов Леннонов будет бегать по дому. Вот к чему я стремлюсь,

– заявил Маколей Калкин.

Допис, поширений Portal Estrelando (@portalestrelando) 10 Сер 2018 р. о 11:03 PDT

Кроме этого, актер рассказал, что уже сделал первые шаги к созданию крепкой семьи с Брендой Сонг. Пара вскоре поселится в его имении и даже заведет домашних любимцев – кота и собаку.

"У меня хорошая жизнь. Маленькая замечательная семья – красивая девушка, хорошенькая собака, хорошенький котик и всякое такое. Мы переедем сюда. Будем заниматься домом и всем остальным", – признался Маколей Калкин.

Кто такой Маколей Калкин?Голливудский актер, который имел немалую популярность в 1990-ых годах. Маколей Калкин сыграл в фильмах "Один дома" и "Один дома-2", "Дядюшка Бак", "Хороший сын", "Поймет только одинокий", "Лестница Иакова" и других. Относительно личной жизни, то мужчина женился на актрисе Рэйчел Майнер в 1998 году. Однако пара в 2002 году официально развелась. Впоследствии Маколей Калкин имел длительные отношения с Милой Кунис, однако звезда решила прекратить их отношения. Теперь знаменитость стремится создать семью с Брендой Сонг.