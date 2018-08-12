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"Я сказал Гарри, что лучше мне умереть": отец Меган Маркл опять дал скандальное интервью

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Меган Маркл
Меган Маркл / GettyImages

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл не прекращает выступать в СМИ со скандальными заявлениями относительно королевской семьи.

Так, Томас Маркл клянется, что это было его последнее интервью в СМИ. Изданию Daily Mail человек рассказал о звонке принца Гарри, в котором внук королевы предупреждал Томаса относительно последствий такого общения с журналистами.

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Отец герцогини рассказывает, что с принцем Гарри он никогда лично не встречался, однако до королевской свадьбе с будущим зятем у него складывались теплые отношения. Они были заочно представлены друг другу и часто созванивались, чтобы обсудить правильную тактику в общении с журналистами.

Интересно, что принц Гарри посоветовал Томасу избегать папарацци.

Гарри сказал, чтобы я никогда не связывался с прессой, что это закончится слезами. Он предупреждал: "Они съедят вас живьем". И был прав,
– заявил Томас Маркл.

Отметим, ранее сообщалось, что отец актрисы Томас Маркл сотрудничал с британским папарацци Джеффом Рейнером. Человек позировал для фотографа, показывая, как он готовится к церемонии венчания дочери и делал вид, будто не знает, что его снимает папарацци. Впоследствии Джефф Рейнер продал фото популярному изданию, получив вознаграждение почти в 140 тысяч долларов.

томас маркл
Томас Маркл

По словам Томаса Маркла, он больше всего жалеет о последнем звонке Гарри, отец Меган был в больнице после сердечного приступа.

Томас Маркл сказал, что принц Гарри тогда подчеркнул "Если бы вы послушали меня, этого бы никогда не случилось".

Может быть, для вас вообще будет лучше, если я умру. Тогда вы могли бы притвориться печальным,
– так ответил Томас принцу Гарри и бросил трубку.

Под конец он добавил, что не злится ни на Гарри, ни на Меган и желает ей всего наилучшего.

Напомним, Томас Маркл часто попадает в скандальные новости СМИ. Мужчину поймали на махинациях, доказав факт зарабатывания денег на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. После длительных обсуждений он отказался вести свою дочь к алтарю, заявляя, что у него запланирована операция на это время. Однако журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркла. После этого мужчина давал многочисленные интервью, которые выливались в новые скандалы.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Скандал
Источник: 24 Канал
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