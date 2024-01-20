Лукашенко заявил, что Путин "подарил" ему ядерные ракеты: против кого может применить

Режим Александра Лукашенко продолжает наращивать военное сотрудничество с Россией. Так, он заявил, что Россия передала Белоруси ядерные ракеты для комплексов "Искандер".

Лукашенко отметил, что Беларусь получила "у россиян за их деньги" ракеты для комплекса "Искандер". Об этом заявил белорусский политик во время визита на автомобильный завод в Минской области. информирует 24 Канал.

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"Подарки" от России

Белорусский лидер объявил о получении от Кремля безвозмездной партии тактических ракетных комплексов "Искандер".

Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году... Мы у россиян за их деньги, – правда, мы платим им по другим счетам, – получили такие комплексы, как "Искандер",

– заявил белорусский диктатор.

Лукашенко подчеркнул, что использование таких комплексов и ядерных ракет требует строгого соблюдения протокола. Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.

"Собственные" ядерные ракеты Беларуси

Следует отметить, что в марте 2023 Лукашенко уже охарактеризовал тактические ядерные ракеты, которые Владимир Путин предусматривал разместить в Беларуси как "национальные" или "собственные".

И не нужно говорить: "Вот, только будут хранить, это не наше оружие". Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости,

– сказал Лукашенко.

По его словам, он издал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическим ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое.

К тому же Лукашенко намекнул, что полученные от Москвы ракеты могут быть направлены против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения на территорию Беларуси.

По словам белорусского диктатора, гарантии, предоставленные ему в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены" и что Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие на свою территорию.

Российская ядерка в Беларуси: коротко