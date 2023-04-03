Ядерное оружие в Украине или членство в НАТО мгновенно завершат войну, – Фейгин

На днях Россия объявила о размещении своего ядерного оружия на территории Белоруссии. Так государство-агрессорка нарушило международные договоренности о нераспространении ядерного оружия.

Если договоренности нарушены, то вполне законно теперь другим неядерным странам получить ядерное оружие тоже. Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, российский оппозиционный деятель, блоггер Марк Фейгин.

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Если на территории Украины окажется ядерное оружие, война практически сразу закончится, уверен Фейгин. Однако союзники не могут этого допустить, ведь пытаются соблюдать международные соглашения о нераспространении ядерного оружия.

Ядерные возможности Украины

Заметим, что Будапештский меморандум, который подписала Украина и отказалась от ядерного оружия, сейчас нарушен Россией и Белоруссией. Фейгин считает, что вопрос изменения Конституции и получения Украиной ядерного оружия лежит сейчас в плоскости политической воли государства.

А если будет угроза самому существованию Украины, на мой взгляд, я не вижу никаких проблем любыми способами получить ядерные боеголовки,

– добавил говорящий.

Он уверен, что так война закончится в два этапа. Сначала будет снята ядерная угроза в отношении Украины, впоследствии будут затихать наступательные действия. А потом начнется долгий процесс, в котором Москва будет пытаться что-нибудь оставить за собой.

Сейчас Россия сама создала ситуацию, что все безъядерные государства захотят получить ядерное оружие. Речь идет об Иране, Японии, Корее, странах, представляющих угрозы собственной безопасности на Ближнем Востоке.

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Вступление в НАТО

Фейгин считает, что вторым сценарием скорого окончания войны может стать принятие Украины в НАТО. Однако Йенс Столтенберг ссылается на то, что этого не могут сделать во время войны, но могут сразу после. Там считают, что вход Украины в НАТО – это втягивание НАТО в войну.

Может быть, что ситуация подойдет к тому, что это будет единственным способом для остановки войны.

– добавил говорящий.

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