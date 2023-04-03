Якщо домовленості порушено, то цілком законно тепер іншим неядерним країнам отримати ядерну зброю також. Про це 24 Каналу розповів правозахисник, російський опозиційний діяч, блогер Марк Фейгін.

Дивіться також Китай починає страждати, а Росія відмовиться від весняного наступу: про що пишуть західні ЗМІ

Якщо на території України опиниться ядерна зброя, війна практично одразу закінчиться, переконаний Фейгін. Однак союзники не можуть цього допустити, адже намагаються дотримуватися міжнародних угод про нерозповсюдження ядерної зброї.

Ядерні можливості України

Зауважимо, що Будапештський меморандум, який підписала Україна і відмовилася від ядерної зброї, зараз порушений Росією та Білоруссю. Фейгін вважає, що питання зміни Конституції і отримання Україною ядерної зброї лежить нині в площині політичної волі держави.

А якщо буде загроза самому існуванню України, на мій погляд, я не бачу ніяких проблем будь-якими способами отримати ядерні боєголовки,

– додав мовець.

Він переконаний, що так війна закінчиться у два етапи. Спочатку буде знята ядерна загроза щодо України, згодом затихатимуть наступальні дії. А потім почнеться довгий процес, в якому Москва намагатиметься щось залишити за собою.

Зараз Росія сама створила таку ситуацію, що всі без'ядерні держави захочуть отримати ядерну зброю. Мовиться про Іран, Японію, Корею, країни, що мають загрози власній безпеці на Близькому Сході.

Фейгін назвав умови закінчення війни в Україні: дивитись відео

Вступ до НАТО

Фейгін вважає, що другим сценарієм швидкого закінчення війни може стати прийняття України до НАТО. Однак Єнс Столтенберг посилається на те, що цього не можуть зробити під час війни, але можуть одразу після. Там вважають, що вхід України до НАТО – це втягування НАТО у війну.

Може бути, що ситуація підійде до того, що це буде єдиним способом для зупинення війни,

– додав мовець.

Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі: що відомо