Будет ли Украина иметь ядерное оружие: Данилов назвал важные условия
Алексей Данилов оценил шансы восстановления ядерного арсенала, который Украина потеряла в прошлом. Он назвал это очень сложной ситуацией.
Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона дал понять, что Украина вряд ли сможет вернуть ядерный арсенал, который у нее забрали. Однако он указал на альтернативный способ решения проблемы, передает 24 Канал.
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Данилов также скептически отнесся к идее создания собственного ядерного оружия в будущем. Он призвал украинцев посмотреть на это реалистично.
Что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны – это сложная вещь,
– объяснил секретарь СНБО.
Впрочем, он привел пример некоторых стран, которые сами не обладают ядерным оружием, но получают его от государств-членов НАТО. Данилов не стал прогнозировать, будет ли это работать в случае Украины. По его словам, этот вопрос является сложной, ответственной и тяжелой работой.
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