В МИД России пригрозили США ядерными испытаниями

В МИД России выдали очередную ядерную угрозу в сторону США. Страна-агрессор предостерегла Вашингтон от атомных испытаний.

В конце сентября Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину, которые фактически расширяют обстоятельства для использования атомного оружия. Песков назвал эти нововведения "сигналом недружественным странам".

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Новая ядерная угроза

У Лаврова тоже решили не отставать от тренда ядерных угроз. Заместитель главы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала RT предупредил США о последствиях в случае возобновления ядерных испытаний.

"За нами не заржавеет", – сказал Рябков и подчеркнул, что Россия ответит зеркально.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, кто подскажет российскому диктатору, что пришло время для ядерного удара. Приспешник главы Кремля отметил, что Минобороны России будет определять, наступили ли условия для использования атомного оружия согласно обновленной госполитике в области ядерного сдерживания.

Тем временем НАТО тоже не сидит, сложа руки. На фоне растущей угрозы со стороны Москвы в Альянсе планируют увеличить численность своего войска на 250 тысяч солдат, а также в разы нарастить количество вооружения.