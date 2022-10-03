Ядерные торпеды "Посейдон": действительно ли Россия их имеет и могут ли такие угрозы напугать Запад
Россия может иметь разработки проекта ядерных торпед "Посейдон", разрабатывавшихся еще при СССР. В то же время неизвестно, на какой стадии готовности такое оружие.
В Кремле рассчитывают запугать западных партнеров Украины, угрожая катастрофическими последствиями. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Советское "наследие"
Эксперт отметил, что у России, вероятно, есть такое оружие как "Посейдон", поскольку такие проекты разрабатывались еще во времена СССР.
Такое оружие предназначалось для уничтожения большого количества городов в результате "волны", создаваемой ядерным взрывом большой мощности. "Посейдон" – это аппарат, имеющий на вооружении от 50 до 100 мегатонн взрывчатки – это достаточно серьезная угроза для США и Великобритании. Но самое интересное другое: сначала пусть россияне попытаются ее испытать.
– объяснил Коваленко.
По его словам, здесь важно увидеть, какой будет этап испытаний и какой эффект будет иметь такое оружие.
"Дмитрий Рогозин также рассказывал, что в результате удара ракетой "Сармат" может затопить Великобританию. Это ракета, которая прошла одно испытание. Они больше не могут их проводить, потому что не хватает компонентов иностранного происхождения, чтобы собрать вторую ракету. Такая же история может быть и с "Посейдоном", – добавил обозреватель.
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Новая "вундерваффе"
По его мнению, на сегодняшний день неизвестно, на какой стадии находится проект.
Россияне будут проводить испытания, чтобы напугать международных партнеров Украины, что у них есть "вундерваффе", которой могут угрожать международному обществу. В то же время, они не рассчитывают, какой ответ могут получить от США. Вообще использование этого оружия испытывает проблемы. Ее нужно для начала отправить туда, где она взорвется,
– указал эксперт.
Он убежден, что это в условиях, когда каждый ядерный носитель находится под наблюдением разведки США, будет иметь проблемы.
"Поэтому для России это исключительно демонстрация для внутреннего потребителя, а нашим международным партнерам следует задуматься, что угроза возможна и для них", – резюмировал Коваленко.
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Кремль угрожает "ядеркой": последние новости
- Президент США Джо Байден 17 сентября предупредил Владимира Путина о серьезных последствиях применения ядерного и химического оружия.
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- 29 сентября представитель ГУР Вадим Скибицкий назвал "очень высокой" угрозу применения тактического ядерного оружия. Об этом он сказал в комментарии The Guardian.
- Федерация американских ученых заявила, что Россия имеет 5977 ядерных боеголовок, хотя эти цифры приблизительны.
- 3 октября стало известно, что западные СМИ распространили информацию, что якобы российская подлодка "Белгород", замеченная в арктических водах, может испытывать ядерную суперторпеду "Посейдон". Впрочем, такая информация может являться российским вбросом.
- Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что США ответят мощно, если Россия решит применить ядерное оружие против Украины.