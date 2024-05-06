Россия анонсировала учения с тактическим ядерным оружием: как отреагировали на это в ГУР

В российском министерстве обороны заявили, что армия страны в ближайшее время проведет учения с нестратегическими ядерными силами, имея в виду тактическое оружие. В ГУР отметили, что подобные заявления не являются чем-то новым для Кремля.

В частности, это является продолжением ядерного шантажа страны-агрессора. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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В ГУР прокомментировали заявления России о ядерных учениях

Юсов отметил, что пока украинская разведка чего-то нового в заявлениях российского министерства обороны, кроме информационного эффекта, не наблюдает.

Понятно, что вся необходимая информация собирается, и над этим работают и украинские спецслужбы и, собственно, и весь свободный мир,

– подчеркнул он.

Представитель ГУР МО отметил, что ядерный шантаж – это стабильная практика режима Путина. Поэтому эпохальной новости в подобных заявлениях относительно очередных ядерных учений – нет.

Кремль планирует провести учения с нестратегическим ядерным оружием

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