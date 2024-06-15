В Германии резко ответили, как реагировать на ядерные угрозы Путина

Кремль не прекращает бряцать ядерным оружием, шантажируя мировое сообщество. Берлин призывает не относиться слишком серьезно к риторике Москвы.

Министр обороны Германии Борис Писториус пока не видит реальной ядерной угрозы со стороны России. По его словам, намеки Владимира Путина о "красной кнопке" не должны каждый раз поднимать переполох на Западе.

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Российская ядерная угроза на самом деле высока?

Выступал немецкий чиновник на встрече ядерной планировочной группы НАТО в Брюсселе. Именно на этом мероприятии он констатировал, что ядерные угрозы Путина не стоит воспринимать очень серьезно.

Мы не должны позволять себе пугаться каждого его высказывания... Он (Владимир Путин – 24 Канал) то угрожает, то соблазняет, то демонстрирует раздражение, то снова становится агрессивным,

– сказал министр обороны.

Как отметил Писториус, кремлевский главарь в целом имеет своеобразный способ ведения гибридной войны, меняя постоянно поведение и риторику. Германия и НАТО должны научиться справляться с этим.

Более широкий контекст

Совсем недавно, 11 июня, в России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил. Минобороны Кремля утверждало, что тренировки проходят между частями сил России и Беларуси.

Первый этап нестратегических ядерных учений продолжался с 21 мая. Во время него вражеские военные отрабатывали задачи с ракетным комплектом "Искандер" и ракетами типа "Кинжал".

В то же время западные СМИ активно начали писать о якобы готовности Москвы к мирному процессу. В частности, издание Reuters рассказывало о "заинтересованности Путина" в мире и сохранении позиций на текущей линии фронта.

Аналитики Института изучения войны ставят под сомнение мирные намерения Кремля. По словам экспертов, действия российских властей свидетельствуют, что Путин все еще стремится к уничтожению украинской идентичности и государственности.

Как констатируют в ISW, Кремль постоянно делает вид интерес к содержательным переговорам. Можно смело говорить, что это является частью давней информационной операции, которая имеет целью убедить Запад пойти на территориальные уступки в отношении Украины.

Глава Минобороны Германии отметил, что, что Запад должен придерживаться курса в поддержке Украины. Кроме того, усиливать собственную оборону и руководствоваться политикой сдерживания агрессии.