Что с нами не так? – В Польше призвали НАТО агрессивно поставить Россию на место из-за "ядерки"
Источник:The Guardian
Польский генерал сравнил Владимира Путина с гангстером и назвал российских оккупантов безумными. Он считает, что НАТО недостаточно реагирует на ядерные угрозы от государства-террориста.
Начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак назвал ядерные угрозы Владимира Путина "гангстерскими". По его мнению, НАТО нужно действовать более решительно.
Читайте также У многих политиков яйца в состоянии пашот, – Данилов разнес Запад из-за ублажения Путина
Что польский генерал сказал о России
Анджейчак сравнил руководство государства-террориста с бандитами. Военный привел еще одну аналогию.
Похоже, мы имеем дело с гангстерами, безумными плохими ребятами. Все пошли в парк и курят сигары, гангстеры кладут пистолеты на стол, а мы в панамских футболках и говорим: "Ну, у меня есть пистолет, но я оставил свой дома, а моя жена не любит это слово",
– заметил он.
Что Анджейчак сказал о НАТО
Генерал напомнил, что Североатлантический союз является организацией ядерного контракта. Поэтому он должен быть гораздо более активным и сильным по отношению к России.
Также он напомнил, что в 70-е и 80-е около 30% бомбардировщиков B-52 постоянно летали и имели ядерное вооружение, а управляли ими готовые к действиям пилоты. А сегодня проблематично произнести слово B61 (так называется основная термоядерная гравитационная бомба США – 24 Канал).
Что с нами не так? Россия все та же, и у нас ситуация в соседней стране, где Россия публично заявляет, что размещает ядерные системы в Беларуси, а что мы делаем в нашей панамской футболке? Я не хочу слишком обострять, но что не так с нашим словарным запасом? НАТО является ядерной организацией. Точка,
– подчеркнул Анджейчак.
Также генерал напомнил, что после размещения Россией своих ядерных ракет в Белоруссии Анджей Дуда попросил о присоединении к программе ядерного обмена НАТО. Однако, по его словам, после заявления президента Польши воцарилась полная тишина.
Что этому предшествовало
- Недавно Россия перекинула часть ядерного оружия в Беларусь. Эту информацию подтвердил глава ГУР МО Кирилл Буданов.
- Кроме этого страна-агрессорка не так давно вывела на боевое дежурство "Сармат". Так называется межконтинентальная баллистическая ракета, способная нести ядерный заряд.
- А США перебросили в Великобританию истребители F-35. Эти самолеты тоже могут нести ядерное оружие.