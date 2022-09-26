Не может быть одновременно и мобилизация, и ядерная подготовка: путин затягивает войну, – Гудков

У кремля на сегодня нет возможностей, чтобы противостоять Украине и миру. Страна и ее руководство напоминают волка, загнанного в ловушку.

Имея оружие и человеческие ресурсы, путин пытается хоть как-то затянуть войну. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Эксперт отметил, что решение провести "референдумы" на украинских территориях и объявления мобилизации направлены только на то, чтобы начать психологическую атаку на мир, шантажируя всех ядерным оружием.

У путина нет ничего, что он мог бы противопоставить миру, который помогает Украине и ввел против россии санкции. Он сейчас как волк, обставленный "красными флажками" и загнанный в ловушку. Все, что ему осталось – это шантажировать мир ядерной войной. Не может быть одновременно и мобилизация, и реальное применение ядерных сил в боевой готовности,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, мобилизация в россии показывает, что из-за этого процесса путин сегодня ни к одному ядерному апокалипсису не готов.

"Он не хочет умирать. Эта мобилизация преследует цель затягивания войны, чтобы взять Украину и мировое сообщество на истощение. Россия перешла к строительству эшелонированной обороны, которую "в лоб" не возьмешь. Поэтому они хотят затянуть все и показать, что война может продолжаться. очень долго, что у россии есть ресурсы, в том числе человеческие и оружие", – добавил оппозиционер.

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По его словам, у россии уже нет современного оружия, но ее все равно много, "она сеет разрушение и смерть".

"Русский военно-промышленный комплекс работает в три смены с одним выходным, а может, и выходных нет. Они там развернули военное производство: патроны, снаряды, мины, стволы, пушки, бронемашины. Что могут, то делают. Это дает право свидетельствовать, что Пока угрозы реального применения ядерного оружия не существует", – резюмировал Гудков.

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