Якобы для учений: Россия перебросила к границам Украины еще 10 тысяч военных

Россия продолжает стягивать кадровых военных к украинским границам. Более 10 тысяч солдат совершили марши на южные полигоны для якобы зимних учений.

В пресс-службе российской ПВО сообщили, что впервые "учебные занятия" пройдут на полигонах Нестеровский и Даниловский в Волгоградской области неподалеку от оккупированного Луганска.

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Свыше 10 тысяч военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений ПВО совершили марши в районы общевойсковых полигонов,

– говорится в сообщении.

"В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ПВО", – добавили в пресс-службе.

Российские войска возле Украины: что известно

Еще в октябре американские издания предостерегли, что Россия наращивает военные мощности возле украинской границы. В подтверждение этому продемонстрировали, в частности, фото со спутника.

В конце ноября в украинском Минобороны заявили, что угроза российского вторжения в Украину является вполне реальной. В то же время там заверили, что ВСУ готовы к любому сценарию.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко не исключает, что Россия может напасть на Украину зимой. Ведь враг уже имеет успешный опыт зимнего наступления в районе Дебальцево в 2015 году.

В случае прямой угрозы НАТО поддержит Украину. При этом, принцип коллективной обороны альянса не будет действовать. В Евросоюзе также объяснили, что не смогут помочь армией.