Якобы для учений: Россия перебросила к границам Украины еще 10 тысяч военных
Источник:ТАСС
Россия продолжает стягивать кадровых военных к украинским границам. Более 10 тысяч солдат совершили марши на южные полигоны для якобы зимних учений.
В пресс-службе российской ПВО сообщили, что впервые "учебные занятия" пройдут на полигонах Нестеровский и Даниловский в Волгоградской области неподалеку от оккупированного Луганска.
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Свыше 10 тысяч военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений ПВО совершили марши в районы общевойсковых полигонов,
– говорится в сообщении.
"В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ПВО", – добавили в пресс-службе.Обратите внимание! Дмитрий Кулеба заявил, что в целом Россия уже подтянула к границам с Украиной более 40 батальонных тактических групп. Поэтому общее количество военных достигает уже около 115 тысяч – включая силы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Российские войска возле Украины: что известно
- Еще в октябре американские издания предостерегли, что Россия наращивает военные мощности возле украинской границы. В подтверждение этому продемонстрировали, в частности, фото со спутника.
- В конце ноября в украинском Минобороны заявили, что угроза российского вторжения в Украину является вполне реальной. В то же время там заверили, что ВСУ готовы к любому сценарию.
- Генерал-лейтенант Игорь Романенко не исключает, что Россия может напасть на Украину зимой. Ведь враг уже имеет успешный опыт зимнего наступления в районе Дебальцево в 2015 году.
- В случае прямой угрозы НАТО поддержит Украину. При этом, принцип коллективной обороны альянса не будет действовать. В Евросоюзе также объяснили, что не смогут помочь армией.