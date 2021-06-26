В Ялту вернулись мощные ливни: оккупанты бьют тревогу

Через неделю после ужасных наводнений в оккупированную Ялту вернулись сильные сливы. Так называемая "городская власть" разворачивает оперативный штаб, чтобы предотвратить новые подтопления.

Ялту 26 июня снова накрыли ливни. На этот раз оккупанты решили действовать на опережение, чтобы не допустить повторения коллапса, который недавно парализовал город.

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Разворачивают оперативный штаб из-за ливней

В оккупированной Ялте идут дожди, грозы, дует сильный ветер. Из видео, обнародованных в сети, заметно, что на дорогах уже много воды. Критической является ситуация на улице Ломоносова.

Так называемые "власти" города сообщили о развертывании оперативного штаба.

Все силы и средства, чтобы противостоять стихии и не допустить новых подтоплений, находятся в полной готовности,

– заявляют оккупанты.

"Глава администрации" города Янина Павленко в сети призвала "начальников" районов в ближайшее время собраться на заседание оперативного штаба и доложить о ситуации.

"Пожалуйста, отзовитесь – какая у вас сейчас ситуация. Мы собираем штаб для того, чтобы усилить сейчас те места, где у нас еще возможны подтопления, связанные с дождями и ливнями, и принимаем меры, чтобы не допустить подтопления жилых домов", – отметила Павленко.

Она заверила, что так называемая "администрация" Ялты держит ситуацию под контролем, работая без выходных.

Синоптики прогнозируют в Ялте дожди, грозы, град и мощный ветер до конца суток 26 июня.

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Непогода в Ялте: что известно

Ранее оккупированный Крым накрыли мощные ливни, в результате которых Керчь, а также Ялта оказались в зоне наводнений.

Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1 700 человек эвакуировали.

Непогода привела к смерти мужчины, более 50 человек получили травмы, еще 1 человек пропал без вести.

Оккупированную Ялту снова накрыли сильные дожди: смотрите видео