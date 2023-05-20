Япония ввела новые санкции против России: какие ограничения введены

Правительство Японии решило расширить санкции в отношении России из-за войны против Украины. Япония решила ввести дополнительные санкции против России во время саммита G7, который проходит в Хиросиме.

Правительство Японии заморозит активы 100 физических и юридических лиц, попытавшихся нарушить действующие ограничения. Япония также запретит экспорт примерно 80 российским организациям, связанным с войной.

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Японии заморозит активы физических и юридических лиц, пытавшихся обойти санкции

Японским компаниям нельзя будет оказывать архитектурные и инженерные услуги российским клиентам.

Правительство Японии решило ввести дополнительные санкции на фоне того, что "Группа Семи" подтвердила свою решимость повысить цену российского вторжения в Украину.

Лидеры стран G7 во время саммита приняли совместное заявление по Украине. Страны ЕС решили сосредоточить силы, чтобы ограничить доход России от продажи алмазов.

В то же время администрация президента США Джо Байдена добавила 71 компанию в "черный список" за поддержку России. В списке есть 69 русских организаций и по одной из Армении и Кыргызстана.

К санкциям против России присоединилась и Канада, которая ввела ограничения более чем на 70 человек, которые поддерживают военные действия Москвы и причастны к нарушению прав человека. 30 человек и 8 компаний внесены в список в связи с "перемещением украинских детей в Россию".

Мощные санкции вводит Австралия. Ограничения будут направлены против 21 организации и трех физических лиц. В перечне – нефтяная компания "Роснефть", золотодобывающая компания ПАО "Полюс", металлургическая компания ПАО "Северсталь" и пять банков

Санкции также предусматривают запрет на экспорт техники в Россию и регионы Украины, находящиеся под временной российской оккупацией.

Зеленский прибыл на саммит G7