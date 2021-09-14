Японию всколыхнуло сильное землетрясение: видео с места событий

В Японии произошло мощное землетрясение. Магнитуда толчков составила 6,2. Больше всего трясло префектуру Ибараки.

Как сообщили в Японском метеорологическом агентстве, землетрясение произошло в 7:46 утра 14 сентября. Эпицентр был расположен на глубине 450 километров.

Тем временем На Закарпатье трясло: сейсмологи зафиксировали землетрясение

Информации о разрушениях нет

К счастью, большого вреда подземные толчки не наделали, о разрушениях и пострадавших информации нет. Также не было объявлено предупреждение об угрозе цунами. Толчки ощутили даже в столице страны – Токио.

Смотрите видео из Японии:

Японию трясло в марте, объявляли об угрозе цунами

Отметим, что в марте в Японии произошло еще одно землетрясение – магнитудой 7,2. Сейсмологи тогда предупреждали об угрозе цунами. К счастью, впоследствии предупреждение отменили.

Кратко о последних мощных землетрясениях в мире: