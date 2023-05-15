Защищал Украину в самых горячих точках: под Бахмутом погиб Ярослав Тимонин из Калуша
Источник:Калушский городской совет
Проклятая война уносит жизни лучших сыновей нашей Родины. Так, 11 мая на Бахмутском направлении погиб житель Калуша Ярослав Тимонин.
Защитнику было всего 30 лет. Жизнь Ярослава оборвалась под минометным обстрелом оккупанта.
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Что известно о жизни воина
Погибшего защитника мобилизовали в армию в сентябре 2022 года. Он служил в гранатометном отделении взвода огневой поддержки горно-штурмовой роты одной из воинских частей ВСУ.
В Калушском городском совете сообщили, что значительную часть со всего времени службы Ярослав вместе с собратьями провел в самых горячих точках войны с оккупантом.
К величайшему сожалению, 11 мая на Бахмутском направлении наш Герой погиб. Это произошло во время ведения боя с вражескими военными формированиями. Минометный обстрел оккупанта стал роковым для Ярослава Тимонина,
– говорится в сообщении.
Потери Украины на войне
- 9 мая на войне погиб известный украинский художник Владимир Черный. Защищать Украину воин ушел добровольно. Известно, что Владимир в свое время работал декоратором фильма "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука.
- 6 мая в бою с врагом погиб Андрей Марков из села Хутор-Будилов Снятинской общины. Жизнь защитника оборвалась вблизи Бахмута. Павшему воину было всего 42 года.
- Недавно на фронте погиб военный медик, капитан медицинской службы Тарас Баран. Защитнику было всего 37 лет. Он был родом из Львовской области.
- Также война унесла жизни украинского режиссера Андрея Максименко. Он был бойцом добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Андрей Максименко с позывным "Режиссером".