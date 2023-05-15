Защищал Украину в самых горячих точках: под Бахмутом погиб Ярослав Тимонин из Калуша

Проклятая война уносит жизни лучших сыновей нашей Родины. Так, 11 мая на Бахмутском направлении погиб житель Калуша Ярослав Тимонин.

Защитнику было всего 30 лет. Жизнь Ярослава оборвалась под минометным обстрелом оккупанта.

Смотрите также Погибли сразу 7 воинов: в Ужгороде объявили День траура 14 мая

Что известно о жизни воина

Погибшего защитника мобилизовали в армию в сентябре 2022 года. Он служил в гранатометном отделении взвода огневой поддержки горно-штурмовой роты одной из воинских частей ВСУ.

В Калушском городском совете сообщили, что значительную часть со всего времени службы Ярослав вместе с собратьями провел в самых горячих точках войны с оккупантом.

К величайшему сожалению, 11 мая на Бахмутском направлении наш Герой погиб. Это произошло во время ведения боя с вражескими военными формированиями. Минометный обстрел оккупанта стал роковым для Ярослава Тимонина,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Ярослава Тимонина. Вечная память Герою!

Потери Украины на войне